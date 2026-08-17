Jay Idzes Ucapkan Selamat HUT Ke-81 RI, Kirim Salam Hangat dari Italia

SASSUOLO - Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 RI. Bek yang kini membela Sassuolo itu mengirimkan salam hangat dari Italia.

1. Idzes Ucapkan HUT Ke-81 RI

Video ucapan hangat tersebut diunggah langsung oleh akun Instagram resmi klub Jay Idzes, Sassuolo.

"Halo teman-teman di Indonesia apa kabar? Kumaha damang Indonesia? Piye kabare?," kata Jay dalam video yang diunggah oleh @sassuolocalcio, Senin (17/8/2026).

"Jay Idzes di sini. Dirgahayu Republik Indonesia," sambung pemain berusia 26 tahun itu.

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Dalam unggahan tersebut, Indonesia juga mendapat ucapan selamat hari kemerdekaan dari rekan setim Jay Idzes, Kieron Bowie. Pemain asal Skotlandia itu berharap HUT Ke-81 RI menjadi momentum bagi Indonesia untuk maju.

"Salam hangat dari Italia. Tetaplah bangga, tetap bersatu, dan terus maju. Merdeka," tutur Bowie.

Pesan hangat tersebut tentu menjadi penyemangat bagi Republik Indonesia. Jay yang merupakan pemain keturunan menunjukkan kecintaannya, meski sedang jauh dari Tanah Air.

Saat ini, Jay Idzes tengah bersiap untuk kembali membela Sassuolo. Jay sebelumnya 'diparkir' oleh pelatih Sassuolo, Alberto Aquilani, karena cedera.