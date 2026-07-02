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Lupakan Persija Jakarta, Mariano Peralta Dirumorkan Sepakat Gabung Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |16:05 WIB
Lupakan Persija Jakarta, Mariano Peralta Dirumorkan Sepakat Gabung Persib Bandung
Mariano Peralta diisukan gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/marianoperalta.9)
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BANDUNG - Persib Bandung dilaporkan berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan penyerang haus gol, Mariano Peralta, setelah berhasil mencapai kesepakatan verbal. Berdasarkan laporan jurnalis sepak bola asal Italia, Lorenzo Lepore, Maung Bandung sukses mengungguli dua klub raksasa Asia Tenggara lainnya dalam perburuan sengit sang pemain dan juga Persija Jakarta.

Mariano Peralta menjadi komoditas terpanas pada bursa transfer jeda musim kali ini. Berkat performa impresifnya, penyerang tajam asal Argentina itu menjadi rebutan banyak klub papan atas, termasuk duo rival klasik Liga Indonesia, Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Daya pikat Peralta tak lepas dari statistik luar biasanya sepanjang musim lalu. Pemain berusia 28 tahun tersebut tampil mengerikan di lini depan dengan sukses menggelontorkan 20 gol dan menyumbang 14 assist hanya dari 30 pertandingan yang dilakoninya.

Per 1 Juli kemarin, Peralta resmi berstatus bebas transfer alias tanpa klub setelah masa baktinya bersama Borneo FC habis. Situasi gratisan ini langsung membuat klub-klub peminat bergerak cepat untuk menyodorkan proposal penawaran.

Aksi Mariano Peralta di laga Madura United vs Borneo FC borneofc.id
Aksi Mariano Peralta di laga Madura United vs Borneo FC borneofc.id

1. Ungguli Dua Raksasa Malaysia dan Singapura

Lorenzo Lepore melaporkan bahwa Persib Bandung telah melangkah lebih maju dengan mengamankan kesepakatan lisan dengan Peralta. Klub kebanggaan bobotoh itu disebut-sebut telah mempecundangi klub kaya raya Malaysia, Johor Darul Ta'zim (JDT), dan tim kuat Singapura, Lion City Sailors.

"Persib Bandung telah mencapai kesepakatan verbal dengan Mariano Peralta dan saat ini unggul atas Johor Darul Ta'zim dan Lion City Sailors," tulis Lepore dalam akun Instagram resminya (@lorenzooleporee), Kamis (2/7/2026).

 

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