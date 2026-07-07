Adu Kisaran Gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta dengan Bangkok United

Adu kisaran gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta dengan Bangkok United menarik untuk diulas (Foto: Persija Jakarta)

ADU kisaran gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta dengan Bangkok United menarik untuk diulas. Apakah nilainya bak bumi dan langit?

Arhan membawa kabar mengejutkan pada pekan ketiga Juni 2026. Kontraknya tidak diperpanjang oleh Bangkok United sehingga memutuskan berpisah.

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Kemudian, Arhan bergabung dengan Persija Jakarta. Pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah, itu diikat dengan kontrak selama tiga tahun.

1. Gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta

Lantas, berapa gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta? Tidak ada informasi pasti mengenai hal ini. Namun, angkanya bisa diperkirakan dari harga pasaran.

Beberapa indikator menentukan harga pasaran pemain adalah gaji dan durasi kontrak. Menurut laman Transfermarkt, Arhan ditaksir memiliki nilai Rp4,35 miliar, yang diyakini jadi bayarannya di Persija.

Itu artinya, Arhan mendapat gaji Rp362,5 juta per bulan. Angka tersebut terhitung fantastis untuk ukuran pemain lokal Indonesia.