Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adu Kisaran Gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta dengan Bangkok United

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |18:18 WIB
Adu Kisaran Gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta dengan Bangkok United
Adu kisaran gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta dengan Bangkok United menarik untuk diulas (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

ADU kisaran gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta dengan Bangkok United menarik untuk diulas. Apakah nilainya bak bumi dan langit?

Arhan membawa kabar mengejutkan pada pekan ketiga Juni 2026. Kontraknya tidak diperpanjang oleh Bangkok United sehingga memutuskan berpisah.

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Kemudian, Arhan bergabung dengan Persija Jakarta. Pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah, itu diikat dengan kontrak selama tiga tahun.

1. Gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta

Lantas, berapa gaji Pratama Arhan di Persija Jakarta? Tidak ada informasi pasti mengenai hal ini. Namun, angkanya bisa diperkirakan dari harga pasaran.

Beberapa indikator menentukan harga pasaran pemain adalah gaji dan durasi kontrak. Menurut laman Transfermarkt, Arhan ditaksir memiliki nilai Rp4,35 miliar, yang diyakini jadi bayarannya di Persija.

Itu artinya, Arhan mendapat gaji Rp362,5 juta per bulan. Angka tersebut terhitung fantastis untuk ukuran pemain lokal Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/49/3227863/denis_kolinger_disebut_sang_mantan_klub_akan_bergabung_dengan_persija_jakarta-HFAc_large.jpg
Mantan Klub Umumkan Denis Kolinger Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/49/3227430/persija_jakarta_rekrut_aqil_savik-QTy6_large.jpg
Kata-Kata Aqil Savik Usai Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/49/3227271/victor_dethan-Uu8N_large.jpg
Jadi Rekrutan Pertama Persija, Ini Statistik Mentereng Victor Dethan saat Berseragam PSM Makassar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/49/3227250/eksel_runtukahu-4ec5_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Perpanjang Kontrak Eksel Runtukahu
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/07/11/1725695/presiden-fifa-akhirnya-mengakui-ditelepon-trump-terkait-kartu-merah-balogun-lzw.webp
Presiden FIFA Akhirnya Mengakui Ditelepon Trump terkait Kartu Merah Balogun
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/04/kapten_timnas_argentina_lionel_messi_kanan_mer.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Argentina Vs Mesir di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement