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Persija Jakarta Resmi Perpanjang Kontrak Eksel Runtukahu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |20:14 WIB
Persija Jakarta Resmi Perpanjang Kontrak Eksel Runtukahu
Persija Jakarta Resmi Perpanjang Kontrak Eksel Runtukahu (Dok Media Persija Jakarta)
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JAKARTA - Persija Jakarta memperpanjang kontrak Eksel Runtukahu. Striker muda itu diikat kontrak dengan durasi satu musim ke depan.

1. Persija Perpanjang Kontrak Eksel Runtukahu

Pemain kelahiran 1998 punya catatan positif bersama Persija pada musim 2025-2026. Dia menjadi salah satu striker lokal tertajam, yakni dengan koleksi enam gol dari 23 penampilannya.

Eksel mencetak gol ke gawang Persis (1), Arema FC (2), dan Persik (1) pada putaran pertama, serta Persebaya (2) di putaran kedua. Catatan statistik positif lainnya, Eksel membukukan satu assist, melepaskan 33 tembakan dengan 18 di antaranya tepat sasaran.

Eksel Runtukahu cetak 2 gol di laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
Eksel Runtukahu cetak 2 gol di laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, percaya Eksel masih bisa terus berkembang setelah musim pertamanya bersama Persija. Oleh karena itu, dia memiliki harapan besar kepada Eksel untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi.

“Musim lalu Eksel dapat menjawab kepercayaan kami dengan baik. Kami sangat mengapresiasinya," kata Prapanca dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

"Kini, kami sepakat untuk terus melanjutkan kebersamaan dan berharap Eksel hadir di musim depan dengan level permainan yang lebih tinggi,” ucapnya.

 

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