Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Baru 21 Tahun, Victor Dethan Dijadikan Andalan Shin Tae-yong di Persija Jakarta?

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |03:05 WIB
Baru 21 Tahun, Victor Dethan Dijadikan Andalan Shin Tae-yong di Persija Jakarta?
Victor Dethan siap bersinar di Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PRESIDEN Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut positif kedatangan Victor Dethan ke skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Ia optimistis pemain muda tersebut mampu memberikan kontribusi penting untuk Persija Jakarta di musim depan.

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Victor Dethan sebagai rekrutan anyar pada Sabtu 27 Juni 2026 malam WIB. Pemain kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu didatangkan dari PSM Makassar dengan kontrak selama dua musim hingga 2028.

Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

1. Persija Jakarta Perkuat Tim

Kedatangan Victor Dethan menjadi bagian dari langkah Persija memperkuat tim menjelang Super League 2026-2027. Macan Kemayoran tertarik merekrut pemain berusia 21 tahun itu setelah melihat performanya yang terus berkembang bersama PSM Makassar.

Pada musim 2025-2026, Victor Dethan tampil dalam 24 pertandingan dengan catatan dua gol dan dua assist. Statistik itu melanjutkan performa positif setelah musim sebelumnya mencatatkan 25 penampilan dengan tiga gol dan tiga assist.

Mohamad Prapanca menilai Victor Dethan memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan Persija Jakarta. Ia juga menyebut sang pemain masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh.

"Dethan merupakan pemain muda yang memiliki kualitas, karakter, dan potensi yang sangat baik,” ujar Mohamad Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/49/3227009/victor_dethan_siap_tempur_bersama_persija_jakarta_media_persija-vn8a_large.jpg
Target Victor Dethan di Persija Jakarta: Antar Macan Kemayoran Juara Super League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/49/3227075/zalnando-doDX_large.jpg
Hatur Nuhun Lagi, Persib Bandung Resmi Lepas Zalnando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/49/3227029/rezaldi_hehanussa-qekm_large.jpg
Dilepas Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa Resmi Akhiri Kebersamaan Tiga Setengah Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/49/3227006/mariano_peralta-K9so_large.jpg
Tiket Asia Jadi Magnet, Persib Bandung Berpeluang Tikung Mariano Peralta dari Persija Jakarta
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/28/49/1722617/hasil-motogp-belanda-2026-ai-ogura-cetak-sejarah-marc-marquez-keenam-hxh.webp
Hasil MotoGP Belanda 2026: Ai Ogura Cetak Sejarah, Marc Marquez Keenam
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/27/radithya_bayu_wardhana.jpg
Hasil BAJC 2026: Indonesia Libas Makau, Tiket Perempat Final di Tangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement