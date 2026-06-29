Baru 21 Tahun, Victor Dethan Dijadikan Andalan Shin Tae-yong di Persija Jakarta?

Victor Dethan siap bersinar di Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

PRESIDEN Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut positif kedatangan Victor Dethan ke skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Ia optimistis pemain muda tersebut mampu memberikan kontribusi penting untuk Persija Jakarta di musim depan.

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Victor Dethan sebagai rekrutan anyar pada Sabtu 27 Juni 2026 malam WIB. Pemain kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu didatangkan dari PSM Makassar dengan kontrak selama dua musim hingga 2028.

Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

1. Persija Jakarta Perkuat Tim

Kedatangan Victor Dethan menjadi bagian dari langkah Persija memperkuat tim menjelang Super League 2026-2027. Macan Kemayoran tertarik merekrut pemain berusia 21 tahun itu setelah melihat performanya yang terus berkembang bersama PSM Makassar.

Pada musim 2025-2026, Victor Dethan tampil dalam 24 pertandingan dengan catatan dua gol dan dua assist. Statistik itu melanjutkan performa positif setelah musim sebelumnya mencatatkan 25 penampilan dengan tiga gol dan tiga assist.

Mohamad Prapanca menilai Victor Dethan memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan Persija Jakarta. Ia juga menyebut sang pemain masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh.

"Dethan merupakan pemain muda yang memiliki kualitas, karakter, dan potensi yang sangat baik,” ujar Mohamad Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta.