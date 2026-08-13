Bhayangkara FC Tunjuk Oscar Bruzon Jadi Pelatih Gantikan Paul Munster

JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi menunjuk Oscar Bruzon sebagai pelatih, Rabu (12/8/2026). Ia menggantikan posisi Paul Munster yang berpisah dengan Bhayangkara FC pada Selasa (11/8/2026) malam.

1. Bhayangkara Tunjuk Oscar Bruzon Jadi Pelatih

Pengumuman pelatih asal Spanyol tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi klub. “Please welcome new head coach,” tulis pernyataan resmi Bhayangkara FC, dikutip Kamis (13/8/2026).

Pelatih berusia 49 tahun memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Asia. Sebelum merapat ke Bhayangkara FC, pelatih pemegang lisensi UEFA Pro kelahiran Vigo ini menukangi klub Liga Super India, East Bengal, pada periode Oktober 2024 hingga Mei 2026.

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon (Instagram/@bhayangkarafc)

Karier kepelatihan Bruzon dimulai dari Celta Vigo Youth pada 2009, sebelum akhirnya berpetualang ke Asia Selatan dengan menangani Sporting Goa, Mumbai FC, New Radiant (Maladewa), hingga Bashundhara Kings (Bangladesh).

Ia juga sempat dipercaya menjadi pelatih interim Tim Nasional Bangladesh.

Untuk mengarungi persaingan musim ini, Oscar Bruzon tidak akan bekerja sendiri. Ia memboyong tim analisis dan kebugaran asal Spanyol untuk memperkuat staf kepelatihan The Guardian.