Mengejutkan, Bhayangkara FC Umumkan Berpisah dengan Pelatih Paul Munster Jelang Super League 2026-2027

JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC mengumumkan telah berpisah dengan pelatih Paul Munster. Ini menjadi kabar mengejutkan jelang bergulirnya Super League 2026-2027, yang tinggal beberapa pekan lagi.

1. Bhayangkara FC Lepas Paul Munster

Manajemen Bhayangkara FC menyampaikan perpisahan dengan juru taktik asal Irlandia Utara itu secara resmi melalui unggahan media sosial pada Selasa (11/8/2026).

"Terima kasih, Coach Paul Munster," tulis rilis resmi klub, melansir laman i League, Rabu (12/8/2026).

Keputusan ini di luar ekspektasi para penggemar. Pasalnya, mantan pelatih Persebaya Surabaya tersebut berhasil mengukir catatan impresif bersama The Guardian sepanjang Super League 2025-2026.

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Berstatus sebagai tim promosi, Bhayangkara FC sukses dibawanya finis di peringkat ke-5 klasemen akhir dengan raihan 53 poin (+8 selisih gol) dari 34 pertandingan, mengungguli Malut United FC dan Dewa United Banten FC yang mengoleksi poin sama.

Pencapaian manis tersebut juga sempat diungkapkan Paul Munster melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Pelatih berusia 42 tahun itu menyampaikan rasa bangganya atas capaian tim, keberhasilan menembus jajaran lima besar, catatan enam kemenangan berturut-turut, hingga namanya yang masuk dalam nominasi Pelatih Terbaik (Coach of the Year) musim tersebut.