HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Bhayangkara FC Tegaskan Bertahan Musim Depan, Targetkan Perbaikan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |13:35 WIB
Pelatih Bhayangkara FC Tegaskan Bertahan Musim Depan, Targetkan Perbaikan (Dok Bhayangkara FC)
JAKARTA – Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Paul Munster, menegaskan dirinya menghormati kontraknya dengan klub berjuluk The Guardians tersebut. Hal ini sekaligus menepis rumoh kepindahannya musim depan. 

1. Tegaskan Bertahan

Diketahui, Bhayangkara FC menempati posisi kelima klasemen akhir Super League 2025-2026. Klub asuhan Paul Munster itu total mengemas 53 poin.

"Ya, saya masih di sini, Bhayangkara FC. Saya punya kontrak dua tahun," ujar juru taktik berusia 44 tahun tersebut, melansir ileague, Selasa (26/5/2026).

Sepanjang musim ini, performa Bhayangkara FC terbilang cukup stabil di papan atas, meski menyisakan beberapa catatan evaluasi. 

Sepanjang musim, Bhayangkara FC membukukan 16 kemenangan, lima imbang, dan 13 kekalahan dari total 34 pertandingan. Mereka juga mencatatkan 53 gol serta kebobolan dalam jumlah yang identik.

2. Bidik Target Lebih Tinggi

Meskipun kompetisi baru saja usai, Paul Munster mengaku tidak membuang waktu. Ia bersama manajemen Bhayangkara FC sudah bergerak di balik layar dalam beberapa bulan terakhir untuk merancang komposisi tim yang lebih kompetitif demi membidik target yang lebih tinggi musim depan.

"Kami fokus menyelesaikan akhir musim tetapi dalam satu sampai tiga bulan terakhir saya juga sudah bersiap dan berdiskusi dengan manajemen untuk musim depan, untuk membuat Bhayangkara FC menjadi lebih kuat dan tangguh," ungkap Munster.

"Fokus saya tetap selalu bersiap untuk memberikan yang terbaik bagi Bhayangkara FC. Kami ingin berkembang. Sekarang kami berada di posisi kelima, sekarang kami harus melangkah lebih tinggi lagi. Namun ya kami harus terus melangkah maju. Sekarang para pemain bisa sedikit bersantai dan bersiap kembali untuk kompetisi musim depan."

 

