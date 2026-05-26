HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bangganya Layvin Kurzawa Rayakan Konvoi Pesta Juara Persib Bandung: Kami Disambut Jutaan Orang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |02:05 WIB
Bangganya Layvin Kurzawa Rayakan Konvoi Pesta Juara Persib Bandung: Kami Disambut Jutaan Orang!
Layvin Kurzawa bangga antar Persib Bandung kampiun Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@kurzawa)
LAYVIN Kurzawa menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan di Persib Bandung. Setelah meraih gelimang gelar bersama raksasa Prancis Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa melanjutkan keajaiban bersama Persib Bandung

Layvin Kurzawa didatangkan Persib Bandung pada bursa transfer Januari 2026. Pemain berusia 33 tahun itu dikontrak selama setengah musim hingga 31 Mei 2026.

1. Layvin Kurzawa Jadi Pelapis di Skuad Persib Bandung

Layvin Kurzawa dikontrak Persib Bandung hingga 31 Mei 2026. (Foto: Laman resmi Persib)
Layvin Kurzawa dikontrak Persib Bandung hingga 31 Mei 2026.

Layvin Kurzawa tidak menjadi opsi utama pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, di lini pertahanan. Meski begitu, ia sudah mencatat satu assist dari tujuh penampilan bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung

Pemain berpaspor Prancis itu pun menjadi bagian dari sejarah Persib Bandung meraih gelar Super League 2025-2026. Ini menjadi titel kelima bagi Persib Bandung sekaligus ketiga dalam tiga musim beruntun di era modern Liga Indonesia.

Titel ini sangat berarti bagi Layvin Kurzawa meski sudah pernah meraih gelimang gelar bersama PSG. Tercatat, Kurzawa sudah meraih total 20 gelar setelah bermain selama sembilan musim bersama Les Parisiens -julukan PSG.

Di antaranya lima gelar Liga Prancis, lima titel Piala Prancis, dan enam gelar Piala Super Prancis. Kurzawa juga sempat meraih gelar divisi kedua Liga Prancis bersama AS Monaco pada 2012-2013.

 

