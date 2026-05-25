Puji Perlawanan Sengit Borneo FC, Beckham Putra Ungkap Faktor Sukses Persib Bandung Juara Super League 2025-2026

BANDUNG - Gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra, mengekspresikan rasa bangganya yang luar biasa setelah berhasil mengantarkan timnya mengukir tinta emas dalam sejarah sepak bola Tanah Air. Pemain yang akrab disapa Etam ini juga secara terbuka memberikan apresiasi tinggi kepada Borneo FC yang telah memaksa Persib berjuang hingga titik darah penghabisan dalam upaya hattrick juara tersebut.

Persib Bandung sukses menyabet gelar juara Super League 2025-2026. Maung Bandung -julukan Persib- mengunci gelar setelah bermain imbang dengan Persijap Jepara (0-0) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (23/5/2026) lalu.

Hasil imbang ini membuat Persib menyudahi musim dengan koleksi 79 poin. Sejatinya, nilai ini sama dengan Borneo FC yang menang atas Malut United (7-1) di pekan terakhir.

1. Luapan Kebahagiaan Etam

Namun, Borneo FC kalah secara head to head dari Persib Bandung. Dengan gelar ini, Maung Bandung menjadi tim pertama yang sukses merengkuh tiga gelar dalam tiga musim beruntun di era modern Liga Indonesia.

Persib juga memastikan diri sebagai tim dengan koleksi gelar terbanyak di era modern Liga Indonesia yakni lima titel. Beckham pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya.

"Senang, bangga dan tidak bisa berkata-kata, ini jadi satu sejarah, pertama di Indonesia hattrick juara, ini jadi sejarah bagi kita semua khususnya bagi tim yang ada sekarang, menjadi kebahagiaan masyarakat khususnya Bobotoh -suporter Persib," tutur Beckham dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Senin (25/5/2026).