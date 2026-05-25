HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segini Kisaran Gaji Mariano Peralta di Borneo FC, sang Pemain Terbaik Super League 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |14:50 WIB
Pemain Borneo FC, Mariano Peralta. (Foto: Instagram/borneofc.id)
BINTANG Borneo FC, Mariano Peralta sukses meraih gelar pemain terbaik di Super League 2025-2026. Hal itu membuat nilai pasar Peralta di kompetisi Tanah Air jelas semakin melambung tinggi, namun banyak yang penasaran berapa kira-kira gaji yang diterima player of the year di Borneo FC?

Seperti yang diketahui, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League musim 2025-2026, baru saja berakhir dengan drama yang luar biasa hingga pekan terakhir. Persib Bandung memang sukses keluar sebagai juara utama secara dramatis lewat keunggulan head-to-head atas Borneo FC setelah kedua tim finis dengan poin kembar 79.

Meski skuad Pesut Etam harus puas menyandang status runner-up, panggung penghargaan individu justru berhasil dikuasai oleh bintang asing mereka, Mariano Peralta.

Penyerang sayap andalan Borneo FC tersebut resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik (Best Player) Super League 2025-2026 berkat performa impresifnya sepanjang musim, termasuk sumbangan dua gol di laga pamungkas saat Borneo FC melumat Malut United 7-1, yang membuat koleksi gol pribadinya menyentuh angka 20 gol.

Keberhasilan individu ini pun langsung memicu rasa penasaran publik mengenai nilai kontrak dan upah yang diterima oleh sang pemain di Samarinda.

1. Rumor Gaji sang Bintang

Sebagai salah satu legiun asing paling bersinar di Indonesia, detail mengenai pendapatan resmi Mariano Peralta sebenarnya tidak pernah dibuka secara gamblang. Di kancah sepak bola Indonesia, rincian kontrak dan gaji pemain umumnya bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak manajemen klub serta pemain yang bersangkutan.

Persijap Jepara vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)
Namun, desas-desus mengenai nominal pendapatan pemain asal Argentina ini sudah ramai diperbincangkan. Berdasarkan rumor yang beredar di kalangan pencinta sepak bola, gaji Peralta dikabarkan menyentuh angka 450 ribu Euro atau setara dengan Rp7,82 miliar.

Jika menilik data dari situs penyedia statistik transfer, Transfermarkt, angka tersebut sangat selaras dengan nilai pasar (market value) sang pemain. Peralta tercatat memiliki nilai valuasi pasar berkisar antara Rp7,82 miliar hingga Rp10,43 miliar, menjadikannya salah satu pemain asing dengan nilai tertinggi di liga domestik saat ini.

Dengan statusnya yang kini menjadi Pemain Terbaik liga, realisasi gaji dan nilai kontrak Peralta diperkirakan kuat berada di batas atas rata-rata pemain asing top lainnya.

 

