Akui Suporter Belanda Kalah Militan, Eliano Reijnders: Di Indonesia Lebih Gila!

BANDUNG — Pemain Bintang Persib Bandung, Eliano Reijnders, secara terbuka mengungkapkan rasa takjubnya terhadap militansi pencinta sepak bola di Indonesia. Ia bahkan tanpa ragu menyebut atmosfer dukungan suporter di Indonesia jauh lebih masif dan gila jika dibandingkan dengan negara ia tumbuh besar, Belanda.

Pemain berusia 25 tahun tersebut menjalani musim perdana di Super League 2025-2026. Dia pun berkontribusi dengan membawa Skuad Maung Bandung -julukan Persib- menjadi juara pada musim ini.

Eliano mengatakan dukungan Bobotoh untuk Persib sepanjang musim sangat luar biasa. Dia pun memberikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan.

1. Magis Bobotoh di Laga Penentu Juara

Tim asuhan Bojan Hodak menutup musim dengan bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), kemarin. Hasil itu sudah cukup membawa Persib menjadi juara.

Eliano Reijnders tiru selebrasi Tijjani Reijnders. (Foto: Instagram/futboll.indonesiaa)

"Kalian lihat Bobotoh, mereka mendukung di setiap pertandingan, dan apa yang terjadi setelah pertandingan tadi itu gila," kata Eliano usai laga.