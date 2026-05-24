Sambutan Luar Biasa Bobotoh, Teriakan Nama Pemain Persib Bandung Menggema di Sepanjang Rute Pawai Juara

BANDUNG — Lautan manusia berwarna biru mengepung pusat Kota Bandung saat ribuan bobotoh tumpah ruah ke jalanan untuk menyambut konvoi kemenangan Persib Bandung yang sukses mengunci gelar juara Super League 2025-2026, Minggu (24/5/2026) pagi WIB. Menariknya dalam pawai tersebut, tak henti-hentinya bobotoh meneriakkan nama para pemain Persib yang jelas berperan penting atas kesuksesan Maung Bandung di musim ini.

Antusiasme bobotoh menyambut pawai kemenangan Persib Bandung terlihat begitu meriah di sepanjang rute konvoi, tepatnya di Jalan Lembong, Kota Bandung, Minggu (24/5/2026).

Ribuan warga tumpah ruah memenuhi sisi jalan demi menyaksikan langsung para pemain, pelatih, hingga ofisial tim kebanggaan Jawa Barat tersebut.

Sejak pagi, bobotoh sudah memadati kawasan Jalan Lembong, Jalan Sunda, Jalan Naripan hingga Asia-Afrika. Mereka membawa atribut Persib, mulai dari syal, bendera, hingga mengenakan jersey biru kebanggaan.

1. Sambutan Hangat untuk Manajemen dan Bojan Hodak

Saat iring-iringan melintas, suasana langsung pecah. Teriakan nama pemain menggema dari ribuan bobotoh yang berebut mengabadikan momen menggunakan telepon genggam mereka.

Rombongan Persib sendiri terbagi dalam tiga kendaraan utama. Kendaraan pertama diisi sejumlah sosok penting Persib seperti Adam Alis dan manajer tim Umuh Muchtar atau Haji Umuh.

Bobotoh sambut pemain Persib Bandung. (Foto: Agi Ilman/Okezone)

Kehadiran keduanya langsung disambut sorakan bobotoh yang berdiri di sepanjang jalan.

Di kendaraan kedua, pelatih kepala Bojan Hodak bersama jajaran staf pelatih turut menyapa suporter.

Bobotoh kompak meneriakkan nama Bojan yang dinilai sukses membawa Persib kembali meraih gelar juara.