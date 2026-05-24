Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sambutan Luar Biasa Bobotoh, Teriakan Nama Pemain Persib Bandung Menggema di Sepanjang Rute Pawai Juara

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |12:47 WIB
Sambutan Luar Biasa Bobotoh, Teriakan Nama Pemain Persib Bandung Menggema di Sepanjang Rute Pawai Juara
Bobotoh sambut pemain Persib Bandung. (Foto: Agi Ilman/Okezone)
A
A
A

BANDUNG — Lautan manusia berwarna biru mengepung pusat Kota Bandung saat ribuan bobotoh tumpah ruah ke jalanan untuk menyambut konvoi kemenangan Persib Bandung yang sukses mengunci gelar juara Super League 2025-2026, Minggu (24/5/2026) pagi WIB. Menariknya dalam pawai tersebut, tak henti-hentinya bobotoh meneriakkan nama para pemain Persib yang jelas berperan penting atas kesuksesan Maung Bandung di musim ini.

Antusiasme bobotoh menyambut pawai kemenangan Persib Bandung terlihat begitu meriah di sepanjang rute konvoi, tepatnya di Jalan Lembong, Kota Bandung, Minggu (24/5/2026).

Ribuan warga tumpah ruah memenuhi sisi jalan demi menyaksikan langsung para pemain, pelatih, hingga ofisial tim kebanggaan Jawa Barat tersebut.

Sejak pagi, bobotoh sudah memadati kawasan Jalan Lembong, Jalan Sunda, Jalan Naripan hingga Asia-Afrika. Mereka membawa atribut Persib, mulai dari syal, bendera, hingga mengenakan jersey biru kebanggaan.

1. Sambutan Hangat untuk Manajemen dan Bojan Hodak

Saat iring-iringan melintas, suasana langsung pecah. Teriakan nama pemain menggema dari ribuan bobotoh yang berebut mengabadikan momen menggunakan telepon genggam mereka.

Rombongan Persib sendiri terbagi dalam tiga kendaraan utama. Kendaraan pertama diisi sejumlah sosok penting Persib seperti Adam Alis dan manajer tim Umuh Muchtar atau Haji Umuh.

Bobotoh sambut pemain Persib Bandung. (Foto: Agi Ilman/Okezone)
Bobotoh sambut pemain Persib Bandung. (Foto: Agi Ilman/Okezone)

Kehadiran keduanya langsung disambut sorakan bobotoh yang berdiri di sepanjang jalan.

Di kendaraan kedua, pelatih kepala Bojan Hodak bersama jajaran staf pelatih turut menyapa suporter.

Bobotoh kompak meneriakkan nama Bojan yang dinilai sukses membawa Persib kembali meraih gelar juara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/49/3220418/eliano_reijnders-B0Ds_large.jpg
Kakak Adik Juara! Eliano Reijnders Tiru Gaya Tijjani Pamer Trofi Piala FA, dari Bandung untuk Manchester
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/49/3220395/beckham_putra-DRET_large.jpg
Luapan Kegembiraan Beckham Putra Usai Antar Persib Bandung Cetak Hattrick Juara Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/49/3220392/bobotoh_ramaikan_pawai_kemenangan_persib_bandung-XdjB_large.jpg
Rayakan Sejarah Baru, Lautan Biru Bobotoh Konvoi Sambut Keberhasilan Hattrick Juara Super League Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/49/3220383/bojan_hodak-7yaw_large.jpg
Cetak Hattrick Juara, Bojan Hodak Ungkap Rahasia Kesuksesan Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/24/11/1710113/tigers-football-academy-dan-arema-fc-women-juara-di-hydroplus-soccer-league-surabaya-coh.webp
Tigers Football Academy Juara U-18 Hydroplus Soccer League Surabaya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/23/persis.jpg
Tragis! Persis Solo Degradasi dari Super League meski Bungkam Persita 3-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement