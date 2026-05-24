Rayakan Sejarah Baru, Lautan Biru Bobotoh Konvoi Sambut Keberhasilan Hattrick Juara Super League Persib Bandung

BANDUNG – Ribuan bobotoh dan warga Kota Bandung tumpah ruah memadati sejumlah ruas jalan utama sejak Minggu (24/5/2026) pagi WIB demi menyambut pawai kemenangan Persib Bandung. Konvoi perayaan ini digelar menyusul keberhasilan Maung Bandung mencetak sejarah baru dengan merengkuh gelar juara Super League tiga musim berturut-turut.

Antusiasme bobotoh terlihat di berbagai titik jalur pawai, mulai dari kawasan Jalan Lembong atau dekat Patung Legenda Persib Ajat Sudrajat, Asia Afrika, hingga pusat kota lainnya yang langsung dipadati massa.

Warga rela datang lebih awal demi mendapatkan posisi terbaik untuk menyaksikan rombongan pemain Persib melintas.

Tidak sedikit pula yang membawa keluarga dan anak-anak untuk ikut merasakan euforia perayaan juara Maung Bandung.

Salah satunya Irfan Septiana (36), warga Kiaracondong, Kota Bandung. Bersama istrinya, Dewi (34), dan anak mereka, Zaki (10), Irfan sudah berada di kawasan Jalan Lembong sejak pukul 07.00 WIB.

1. Perayaan Keberhasilan Persib Bandung

Menurut Irfan, dirinya sengaja datang pagi agar bisa ikut mengiringi rombongan pemain menuju kawasan Asia Afrika. Ia mengaku tahun ini tidak ingin melewatkan momen perayaan juara Persib.

“Disini jam 7 sengaja nunggu disini, nanti ikut rombongan pemain ke Asia Afrika,” ujar Irfan.

Bobotoh ramaikan pawai juara Persib Bandung. (Foto: Agi Ilman/Okezone)

Ia mengatakan, pada perayaan kemenangan sebelumnya dirinya tidak sempat ikut konvoi karena harus bekerja. Karena itu, tahun ini ia memanfaatkan momen bersama keluarga untuk ikut larut dalam kemeriahan pawai kemenangan Persib.

“Kemarin enggak ikut konvoi kemenangan karena kerja,” katanya.

Irfan menuturkan, kecintaannya terhadap Persib membuat tradisi mengikuti konvoi juara selalu ia lakukan bersama keluarga dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, menurutnya, sejak Persib kembali meraih gelar pada 2024, keluarganya tidak pernah absen ikut merayakan kemenangan.