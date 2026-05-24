Cetak Hattrick Juara, Bojan Hodak Ungkap Rahasia Kesuksesan Persib Bandung di Super League 2025-2026

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, secara terbuka mengakui faktor keberuntungan atau 'Dewi Fortuna' memiliki peran besar dalam keberhasilan Maung Bandung mempertahankan takhta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini. Istilah tersebut dipakainya sebagai representasi dari momentum krusial yang memihak Persib di tengah ketatnya persaingan kompetisi.

Persib Bandung sukses mengunci gelar juara Super League 2025-2026. Kepastian itu didapat setelah Maung Bandung bermain imbang dengan Persijap Jepara tanpa gol (0-0) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei 2026 sore WIB.

Hasil imbang ini membuat Persib dinyatakan sebagai juara Super League 2025-2026. Persib memang mempunyai nilai akhir yang sama dengan Borneo FC yang sukses menang atas Malut United (7-1) di pekan terakhir yakni 79 poin, tetapi Maung Bandung unggul secara head-to-head.

Gelar juara ini membuat Bojan Hodak sukses membawa titel tertinggi kompetisi antarklub kembali ke Bandung. Ya, ini menjadi gelar ketiga dalam tiga musim beruntun bagi Persib Bandung.

1. Enggan Jemawa

Berbicara setelah mengangkat trofi Super League, Hodak tidak mau jemawa atas gelar ini. Pelatih asal Kroasia itu mengakui bahwa gelar juara Persib dipenuhi dengan keberuntungan.

"Ini banyak sekali keberuntungan. Sangat banyak," kata Hodak kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion GBLA, Bandung, Jawa Barat, dikutip Minggy (24/5/2026).