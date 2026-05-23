Thom Haye Tak Peduli Persib Bandung Gagal Kalahkan Persijap Jepara: Kami Juara

BANDUNG – Thom Haye mengaku tidak peduli dengan kegagalan Persib Bandung mengalahkan Persijap Jepara di pekan ke-34 Super League 2025-2026. Sebab, Pangeran Biru sukses jadi juara.

Laga Persib Bandung vs Persijap Jepara itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026) sore WIB. Duel berakhir dengan skor 0-0.

1. Heran Tidak Menang

Haye menegaskan kemenangan adalah target utama Persib dalam laga tersebut. Namun, apa daya timnya gagal meraih hasil maksimal.

"Kami tahu sebenarnya hasil imbang sudah cukup, tapi kami saling bilang kami ingin menang. Dan saya tidak tahu bagaimana kami bisa tidak menang," kata Haye usai laga, Sabtu (23/5/2026).

"Saya rasa kami melepaskan sekitar 20 tembakan," tambah pemain berusia 31 tahun tersebut.