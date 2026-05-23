Gagal Rebut Gelar Juara dari Persib Bandung, Borneo FC Alihkan Fokus ke Kompetisi Asia

SAMARINDA - Borneo FC memutuskan untuk segera melupakan kegagalan menyakitkan dalam perburuan mahkota juara Super League 2025-2026. Meski batal mengangkat trofi domestik, skuad Pesut Etam –julukan Borneo FC– langsung mengalihkan pandangan mereka karena berhak mengantongi tiket resmi untuk tampil di panggung internasional, yakni AFC Challenge League (ACGL) 2026-2027.

Tim asuhan Fabio Lefundes menutup Super League 2025-2026 di posisi kedua dengan poin 79. Mereka kalah head-to-head dengan Persib Bandung yang menjadi juara, tetapi mengoleksi akumulasi poin yang sama.

Dalam laga pamungkas kompetisi kasta teratas di tanah air, Borneo FC meraih kemenangan telak 7-1 atas Malut United. Laga tersebut berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5/2026) sore WIB.

1. Sambut Tantangan Baru

Borneo FC tidak mau berlarut dengan kegagalan menjadi juara musim ini. Tim kebanggaan warga Samarinda tampaknya akan fokus berlaga dalam kompetisi Asia.

"Hello Asia, kami datang," tulis Instagram Borneo FC, dikutip Sabtu (23/5/2026).