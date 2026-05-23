Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Dibidik Juventus, Hengkang demi Selamatkan Karier?

JUVENTUS disebut berminat dengan Tijjani Reijnders di bursa transfer musim panas 2026. Pemain keturunan Indonesia tersebut memang dirumorkan akan cabut dari Manchester City.

Kreativitas menjadi masalah utama Juventus di musim 2025-2026. Mereka membutuhkan seorang gelandang kreatif tetapi juga haus gol untuk menunjang performa lini depan.

1. Incar Bernardo Silva

Bianconeri awalnya berminat mengangkut Bernardo Silva. Apalagi, gelandang berpaspor Portugal itu bisa didatangkan gratis lantaran kontraknya di Man City habis pada 30 Juni 2026.

Tapi, Bernardo tampak mendekat ke Atletico Madrid. Hal itu membuat Juventus harus mengalihkan target ke pemain lain dan dipilihlah Reijnders.

Pemain Timnas Belanda itu sudah berpengalaman di Serie A bersama AC Milan pada 2023 hingga 2025. Reijnders menorehkan 19 gol dan 9 assist dalam 104 laga di semua kompetisi dengan sumbangan satu trofi Piala Super Italia.

Dikutip dari Football Italia, Sabtu (23/5/2026), Man City siap melepas sang pemain di bursa transfer musim panas 2026. Mereka pun tak keberatan jika klub peminat ingin meminjam lebih dulu.