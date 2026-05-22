Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pesan Berkelas Eliano Reijnders Jelang Laga Krusial Persib Bandung vs Persijap Jepara

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |01:01 WIB
Pesan Berkelas Eliano Reijnders Jelang Laga Krusial Persib Bandung vs Persijap Jepara
Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders, menyuarakan pentingnya laga pamungkas kontra Persijap Jepara bagi perjalanan timnya musim ini. Eliano menilai bentrokan penentu tersebut memiliki atmosfer dan tensi tinggi yang setara dengan sebuah partai final besar bagi skuad berjuluk Maung Bandung.

Persib Bandung akan bersua dengan Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.

Pemain bernomor punggung 2 tersebut menyebut pertandingan kontra Persijap layak dianggap sebagai partai final. Menurut Eliano, seluruh pemain harus fokus penuh demi mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Eliano mengatakan, target utama tim adalah meraih tiga poin untuk memastikan gelar juara musim ini. Dia berharap kemenangan tersebut bisa menjadi penutup sempurna bagi perjuangan Persib sepanjang kompetisi.

1. Tetap Incar Tiga Poin

"Ini seperti pertandingan final yang besar. Kami harus menang dan setelah itu kami bisa merayakannya bersama Bobotoh. Tapi pertama-tama, kami harus menang dulu," kata Eliano dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (22/5/2026).

Eliano Reijnders di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
Eliano Reijnders di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Hingga pekan ke-33, Persib Bandung masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 78 poin. Maung Bandung unggul dua angka dari Borneo FC yang terus menempel di posisi kedua.

Persib sejatinya hanya membutuhkan tambahan minimal satu poin untuk mengunci gelar juara Super League 2025-2026. Namun demikian, kemenangan tetap menjadi target utama agar perayaan juara bersama Bobotoh -suporter Persib- berlangsung lebih sempurna.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/49/3219800/persipura_jayapura-f1lC_large.jpg
Persipura Jayapura Buka Suara Usai Kena Sanksi Berat dari Komdis PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/49/3219919/berikut_tiga_rekor_yang_bisa_dipecahkan_persib_bandung_jika_juara_super_league_2025_2026-YW1h_large.jpg
3 Rekor yang Bisa Dipecahkan Persib Bandung jika Juara Super League 2025-2026, Nomor 1 Bakal Sulit Diulangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/49/3219928/persijap_jepara_siap_merusak_mimpi_persib_bandung_mencatatkan_hattrick_juara-SeLH_large.jpg
Persijap Jepara Peringatkan Persib Bandung, Siap Rusak Mimpi Hattrick Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/49/3219795/mauricio_souza-OFvI_large.jpg
Kontrak Pemain dan Dirinya di Persija Jakarta Menggantung, Mauricio Souza Buka Suara
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/21/51/1709317/tour-de-bintan-2026-hadir-dengan-wajah-baru-perkuat-daya-tarik-internasional-fyo.webp
Tour de Bintan 2026 Hadir dengan Wajah Baru, Perkuat Daya Tarik Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/21/amri_syahnawinita_violina_marwah.jpg
Buang 4 Poin Krusial, Amri/Nita Kecewa Berat Tersingkir dari Malaysia Masters 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement