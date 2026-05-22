Pesan Berkelas Eliano Reijnders Jelang Laga Krusial Persib Bandung vs Persijap Jepara

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders, menyuarakan pentingnya laga pamungkas kontra Persijap Jepara bagi perjalanan timnya musim ini. Eliano menilai bentrokan penentu tersebut memiliki atmosfer dan tensi tinggi yang setara dengan sebuah partai final besar bagi skuad berjuluk Maung Bandung.

Persib Bandung akan bersua dengan Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.

Pemain bernomor punggung 2 tersebut menyebut pertandingan kontra Persijap layak dianggap sebagai partai final. Menurut Eliano, seluruh pemain harus fokus penuh demi mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Eliano mengatakan, target utama tim adalah meraih tiga poin untuk memastikan gelar juara musim ini. Dia berharap kemenangan tersebut bisa menjadi penutup sempurna bagi perjuangan Persib sepanjang kompetisi.

1. Tetap Incar Tiga Poin

"Ini seperti pertandingan final yang besar. Kami harus menang dan setelah itu kami bisa merayakannya bersama Bobotoh. Tapi pertama-tama, kami harus menang dulu," kata Eliano dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (22/5/2026).

Hingga pekan ke-33, Persib Bandung masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 78 poin. Maung Bandung unggul dua angka dari Borneo FC yang terus menempel di posisi kedua.

Persib sejatinya hanya membutuhkan tambahan minimal satu poin untuk mengunci gelar juara Super League 2025-2026. Namun demikian, kemenangan tetap menjadi target utama agar perayaan juara bersama Bobotoh -suporter Persib- berlangsung lebih sempurna.