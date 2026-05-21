Beckham Putra Punya Nazar Khusus jika Persib Bandung Juara Super League 2025-2026

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, mengutarakan sebuah nazar yang cukup berani, yakni siap membawa klubnya tampil garang di kompetisi level Asia apabila berhasil mengunci gelar hattrick juara Super League. Peluang bagi tim berjuluk Maung Bandung tersebut untuk kembali merengkuh trofi kasta tertinggi sepak bola Tanah Air musim 2025-2026 ini memang sedang terbuka sangat lebar.

Saat ini Skuad Maung Bandung masih kukuh berada di posisi puncak klasemen dengan mengumpulkan 78 poin. Sementara itu, Borneo FC terus menempel ketat di posisi kedua dengan raihan 76 poin.

1. Fokus Penuh Menuju Laga Penentu di GBLA

Beckham Putra menegaskan seluruh penggawa tim harus berjuang habis-habisan agar dapat memastikan gelar juara Super League 2025-2026 jatuh ke tangan mereka. Sebab itu, Persib terus mematangkan persiapan dengan sebaik mungkin menjelang laga pamungkas.

Persib sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Persijap Jepara untuk resmi mengunci gelar juara. Pertemuan penentu kedua tim tersebut akan tersaji dalam pekan ke-34 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026.

Beckham Putra di laga Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/persib)

Secara hitung-hitungan, jika meraih hasil imbang, poin akhir Persib akan menjadi 79. Kalaupun Borneo FC meraih kemenangan atas Malut United di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu 23 Mei 2026, koleksi poin mereka akan sama dengan Persib, tetapi Pesut Etam kalah secara catatan head-to-head.

"Ya menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini, karena sampai akhir penentuan juara. Dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan akhir untuk bisa menjadi juara," kata Beckham di Jakarta, dikutip Kamis (20/5/2026).