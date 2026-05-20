Daftar Nominasi Penghargaan Individu Super League 2025-2026: Persib Bandung dan Borneo FC Mendominasi!

OPERATOR resmi kompetisi kasta tertinggi tanah air, PT Liga Indonesia Baru (I.League), telah mengumumkan secara resmi daftar kandidat peraih penghargaan individu untuk musim kompetisi Super League 2025-2026. Dalam rilis teranyar tersebut, deretan pilar andalan dari Borneo FC dan Persib Bandung tampak mendominasi di hampir setiap sektor penilaian.

Kategori penghargaan bergengsi yang dirilis kali ini mencakup lima sektor utama, yakni Best Player (Pemain Terbaik), Best Young Player (Pemain Muda Terbaik), Best Goalkeeper (Penjaga Gawang Terbaik), Best Coach (Pelatih Terbaik), hingga Best Goal (Gol Terbaik). Seluruh nama yang berhasil masuk ke dalam daftar kurasi ini dinilai sebagai aktor intelektual yang memberikan dampak serta kontribusi masif bagi laju klub mereka masing-masing.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengutarakan bahwa atmosfer kompetisi pada musim ini menyajikan tensi persaingan yang tidak hanya berpusat pada perburuan trofi kolektif klub semata. Para juru taktik serta legiun lapangan hijau yang berjuang di lapangan juga mempertontonkan rivalitas yang sangat sengit untuk menasbihkan diri sebagai yang terbaik di Indonesia.

“Kompetisi musim ini berjalan sangat menarik hingga pekan terakhir. Persaingan tidak hanya terjadi dalam perebutan gelar juara, tetapi juga dalam penampilan individu yang konsisten dan berdampak besar bagi tim masing-masing. Nominasi ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras, kualitas, dan kontribusi mereka sepanjang musim,” ujar Ferry Paulus dalam rilis resmi I.League, Rabu (20/5/2026).

1. Indikator Penilaian Ketat Berbasis Statistik dan Sportivitas

Ferry Paulus menegaskan seluruh proses penyaringan nama di setiap pos nominasi digarap dengan sangat teliti dan objektif. Metode penilaian akhir mengombinasikan kalkulasi data statistik yang akurat, pemantauan mendalam dari tim Technical Study Group (TSG), pengaruh riil sang pemain terhadap performa tim, hingga menjunjung tinggi aspek sportivitas serta konsistensi permainan sepanjang musim.

“Kami ingin penghargaan ini benar-benar mencerminkan kualitas terbaik kompetisi. Karena itu, penilaian dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan angka statistik, tetapi juga dampak pemain dan pelatih terhadap permainan tim,” tambahnya.

Persijap Jepara vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Jika ditinjau dari sebaran nama yang masuk nominasi, Borneo FC dan Persib Bandung menjadi dua tim yang paling banyak mengirimkan representasi mereka. Skuad Pesut Etam tercatat sukses meloloskan empat nama pemain dan satu juru taktik ke dalam bursa penghargaan.

Sementara itu, kubu Maung Bandung membuntuti di posisi kedua dengan menyumbangkan dua nama pemain andalan serta satu pelatih kepala mereka. Ferry kembali menambahkan bahwa fenomena penghargaan musim ini menjadi cerminan nyata dari kualitas kompetisi domestik yang kian kompetitif dan mengalami grafik kenaikan yang positif.

“Ya, kami melihat peningkatan kualitas permainan, munculnya pemain muda potensial, hingga persaingan yang sehat di semua level. Ini menjadi indikator positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia dan BRI Super League ke depan,” tutup Ferry.