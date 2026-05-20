Persib Bandung Pantang Main Aman, Adam Alis Kobarkan Semangat Tempur demi Pesta Juara Sempurna di GBLA

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, menegaskan timnya sama sekali tidak berniat mengincar hasil minimal dan tetap mematok target kemenangan penuh saat bersua Persijap Jepara pada laga pamungkas pekan ke-34 Super League 2025-2026. Pertandingan penentu yang sangat dinantikan ini bakal digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026.

Sebenarnya Skuad Maung Bandung -julukan Persib- hanya butuh hasil imbang untuk hattrick juara kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Namun, Persib ingin menutup musim dengan sempurna.

1. Pantang Remehkan Lawan

Adam Alis menilai kans Persib untuk menjadi juara memang sangat terbuka lebar. Namun, timnya jangan besar kepala karena dalam sepak bola segala kemungkinan bisa saja terjadi.

"Yang pasti kami tetap rendah hati karena semua belum selesai," kata Adam Alis dilansir dari laman Persib, Selasa (19/5/2026).

Adam Alis cetak 2 gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@adamalis93)

2. Siap Cetak Sejarah di Bandung

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan timnya harus menampilkan performa terbaiknya sepanjang 90 permainan. Hal itu tentunya agar Persib dapat meraih hasil maksimal untuk melengkapi pesta juara di kandang.