HOME BOLA LIGA INDONESIA

Selangkah Lagi Hattrick Juara, Persib Bandung Bisa Samai Rekor 55 Tahun Milik PSMS Medan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |10:01 WIB
Persib Bandung selangkah lagi menyamai rekor milik PSMS Medan yang sudah berusia 55 tahun (Foto: AFC)
PERSIB Bandung segera mencetak hattrick juara Liga Indonesia yang bernama Super League di musim 2025-2026. Mereka berpotensi mengulangi rekor yang sudah berusia 55 tahun.

Pangeran Biru semakin dekat dengan gelar juara usai menang 2-1 atas PSM Makassar pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026. Duel itu digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu 17 Mei 2026 malam WIB.

PSM Makassar vs Persib Bandung.

Di saat bersamaan, Borneo FC justru ditahan Persijap Jepara 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Alhasil, Persib membuka jarak 2 poin dengan Pesut Etam di posisi 2 klasemen Super League 2025-2026.

1. Tidak Kalah

Pasukan Bojan Hodak kini mengoleksi 78 poin dari 33 laga. Mereka tinggal memastikan tidak kalah dalam laga terakhir melawan Persijap di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu 23 Mei 2026 sore WIB.

Andai juara, Persib akan mencetak hattrick sejak 2023-2024. Belum ada kesebelasan manapun di Tanah Air yang mampu tiga kali beruntun menjadi kampiun Liga Indonesia sejak penyatuan Galatama dengan Perserikatan pada 1994.

Karena itu, Persib bakal mencetak sejarah di era Liga Indonesia. Tapi, bila ditarik mundur ke Perserikatan dan sebelumnya, maka mereka akan mengulangi catatan 55 tahun silam.

 

