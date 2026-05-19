95 Persen Tamu dari Jakarta, Calon Pengantin Ini Khawatir Gelar Pernikahan Tepat di Hari Laga Persib Bandung vs Persijap Jepara

CALON pengantin dengan akun Threads @vivilayy, menceritakan kekhawatiran jelang hari pernikahannya yang berlangsung di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu, 23 Mei 2026. Ia khawatir karena hari pernikahannya tepat dengan laga pamungkas Super League 2025-2026 yang mempertemukan Persib Bandung vs Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

Ia khawatir karena 95 persen tamu undangannya berasal dari Jakarta. Calon pengantin ini takut para tamunya mendapatkan masalah ketika mengunjungi lokasi pernikahannya.

“Demi apa sih baru tahu Sabtu ini ada last match Persib, dan weddingku ada di Lembang, Bandung tanggal 23 Mei dengan tamu undangan 95 persen adalah orang Jakarta,” tulis vivilayy di akun Threads-nya.

“The Real aku enggak bisa berkata-kata karena booking venue dan preparation udah dari 1 tahun yang lalu. Pelase kasih aku pencerahan, apakah jalur Jakarta-Lembang dan sebaliknya aman?” lanjut akun di atas.

1. Suporter Persib Bandung Buka Suara

Menanggapi Threads di atas, sejumlah suporter Persib Bandung buka suara. Ia menjamin orang Jakarta yang menggunakan plat kendaraan B di Bandung dan sekitarnya pada Sabtu, 23 Mei 2026, akan aman-aman saja.

Bahkan beberapa suporter menyarankan atau memberikan jalan alternatif. Hal itu agar warga Jakarta yang ingin datang ke pernikahan di atas tidak berbenturan dengan kepadatan yang dihadirkan suporter Persib Bandung.