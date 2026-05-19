Peluang Juara Super League 2025-2026 Makin Tipis, Cleylton Santos Tetap Angkat Topi untuk Perjuangan Borneo FC

JEPARA – Bek asing Borneo FC, Cleylton Santos, menegaskan seluruh penggawa Pesut Etam tidak perlu berkecil hati setelah membawa pulang satu poin dari markas Persijap Jepara. Kendati hasil imbang tanpa gol (0-0) pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 ini membuat jalan mereka menuju tangga juara kian terjal, Cleylton mengaku sangat bangga atas determinasi tinggi yang ditunjukkan timnya di atas lapangan.

1. Kesulitan Lawan Persijap

Cleylton Santos menilai seluruh pemain sudah memberikan kemampuan terbaiknya di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, Minggu 17 Mei 2026 malam WIB. Menurutnya, pertandingan berjalan sangat sulit sejak awal karena Persijap tampil disiplin dan mampu memanfaatkan dukungan penuh suporter.

“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Coach Fabio Lefundes. Babak pertama memang menjadi pertandingan yang sedikit sulit bagi kami, tetapi kami kembali bermain lebih baik di babak kedua,” ujar Cleylton usai laga, dikutip dari laman resmi I League, Selasa (18/5/2026).

Memasuki babak kedua, Borneo FC mulai tampil lebih agresif. Mereka meningkatkan intensitas serangan demi menjaga asa juara tetap hidup.

Persijap Jepara vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Namun hingga laga berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Hasil tersebut membuat Borneo FC kini harus berharap Persib Bandung gagal meraih poin penuh di laga terakhir.

“Di akhir pertandingan kami mencoba melakukan sesuatu yang cukup berani seperti yang dia (pelatih Fabio Lefundes) katakan," kata Cleylton.