Harapan Juara Menipis Usai Ditahan Persijap Jepara, Borneo FC Kirim Pesan untuk Persib Bandung

SAMARINDA – Langkah Borneo FC untuk mengamankan takhta juara Super League 2025-2026 kian terjal setelah hanya mampu membawa pulang satu poin dari markas Persijap Jepara. Hasil imbang tanpa gol dalam laga pekan ke-33 di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK), pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin membuat posisi Skuad Pesut Etam kini terjepit di bawah bayang-bayang sang rival utama, Persib Bandung.

Kendati demikian Borneo FC enggan menyerah. Seakan mengirimkan pesan kepada Persib bahwa Mariano Peralta cs enggan menyerah, tim asuhan Fabio Lefundes itu menegaskan mereka siap berjuang di laga terakhir untuk merebut kemenangan di Stadion Segiri pada akhir pekan nanti.

1. Skenario Perebutan Takhta di Laga Pamungkas

Seperti yang diketahui, hasil imbang kontra Persijap membuat Skuad Pesut Etam mengumpulkan 76 poin dan membuat memiliki selisih dua angka dengan Persib. Di laga lainnya Persib meraih kemenangan 2-1 atas PSM yang membuat tim tersebut kukuh di puncak klasemen dengan 78 poin.

"Laga tandang pamungkas dan kami akan berjuang sampai akhir di Stadion Segiri. Ayo tuntaskan,” tulis Borneo FC di laman Instagram-nya, dikutip Senin (18/5/2026).

Aksi Mariano Peralta di laga Borneo FC borneofc.id

Jadi, Borneo FC harus meraih hasil maksimal saat melawan Malut United dalam laga pamungkas Super League 2025-2026. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Segiri, Sabtu 23 Mei 2026.

Tim asuhan Fabio Lefundes tersebut bisa menjadi juara jika Persib Bandung menelan kekalahan dari Persijap Jepara. Pertemuan Persib vs Persijap pun akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026.