HOME BOLA LIGA CHAMPION

John Herdman Bahagia, Calvin Verdonk Jadi Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Main di Liga Champions!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |09:05 WIB
John Herdman Bahagia, Calvin Verdonk Jadi Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Main di Liga Champions!
Calvin Verdonk pemain pertama Timnas Indonesia yang main di Liga Champions. (Foto: Instagram/@cverdonk)
PELATIH Timnas Indonesia John Herdman dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab, ada satu pemain Timnas Indonesia yang dipastikan ambil bagian di Liga Champions 2026-2027. Pemain yang dimaksud adalah Calvin Verdonk.

1. LOSC Lille Dipastikan Lolos Liga Champions 2026-2027

Klub Calvin Verdonk, LOSC Lille, dipastikan lolos ke Liga Champions 2026-2027. LOSC Lille lolos ke Liga Champions 2026-2027 setelah finis di posisi tiga klasemen akhir Liga Prancis 2025-2026 dengan koleksi 61 angka.

Calvin Verdonk bantu LOSC Lille lolos ke Liga Champions 2026-2027.
Calvin Verdonk bantu LOSC Lille lolos ke Liga Champions 2026-2027.

Finis di posisi tiga membuat LOSC Lille dipastikan lolos otomatis ke Liga Champions 2026-2027. LOSC Lille unggul satu angka atas Olypmique Lyon di posisi empat.

Efek finis di posisi empat, Les Gones -julukan Lyon- harus berjuang lebih dulu tampil di babak ketiga Kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Pencapaian LOSC Lille musim ini, lebih baik ketimbang musim lalu.

Di Liga Prancis 2024-2025, LOSC Lille finis di posisi lima dengan 60 angka. Karena finis kelima, LOSC Lille hanya ambil bagian di Liga Europa 2025-2026.

2. Kevin Diks hingga Emil Audero Pernah Main di Liga Champions

Kemudian pertanyaan muncul, bukannya ada Kevin Diks dan Emil Audero, pemain Indonesia pernah main di Liga Champions? Benar. Kevin Diks pernah tampil di Liga Champions 2017-2018 bersama Feyenoord Rotterdam.

 

