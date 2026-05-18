PELATIH Timnas Indonesia John Herdman dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab, ada satu pemain Timnas Indonesia yang dipastikan ambil bagian di Liga Champions 2026-2027. Pemain yang dimaksud adalah Calvin Verdonk.
Klub Calvin Verdonk, LOSC Lille, dipastikan lolos ke Liga Champions 2026-2027. LOSC Lille lolos ke Liga Champions 2026-2027 setelah finis di posisi tiga klasemen akhir Liga Prancis 2025-2026 dengan koleksi 61 angka.
Finis di posisi tiga membuat LOSC Lille dipastikan lolos otomatis ke Liga Champions 2026-2027. LOSC Lille unggul satu angka atas Olypmique Lyon di posisi empat.
Efek finis di posisi empat, Les Gones -julukan Lyon- harus berjuang lebih dulu tampil di babak ketiga Kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Pencapaian LOSC Lille musim ini, lebih baik ketimbang musim lalu.
Di Liga Prancis 2024-2025, LOSC Lille finis di posisi lima dengan 60 angka. Karena finis kelima, LOSC Lille hanya ambil bagian di Liga Europa 2025-2026.
Kemudian pertanyaan muncul, bukannya ada Kevin Diks dan Emil Audero, pemain Indonesia pernah main di Liga Champions? Benar. Kevin Diks pernah tampil di Liga Champions 2017-2018 bersama Feyenoord Rotterdam.