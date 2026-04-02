Calvin Verdonk Berambisi Antar LOSC Lille ke Liga Champions 2026-2027

JAKARTA – Calvin Verdonk punya ambisi besar bersama LOSC Lille. Ia ingin mengantarkan klub lolos ke Liga Champions 2026-2027 via jalur empat besar di Liga Prancis 2025-2026.

Liga Prancis mendapatkan slot empat tim di Liga Champions untuk klub yang finis di posisi 1-4. Saat ini, Lille menempati posisi kelima dengan 47 poin sampai pekan ke-27.

1. Berjuang Keras

Verdonk mengatakan para pemain tentunya akan berusaha membawa Lille mendapatkan satu tempat di Liga Champions. Jadi, mereka tidak boleh hilang poin dari laga-laga selanjutnya untuk menjaga kans tersebut.

"Ya, kami ingin meraih tempat di Liga Champions," kata Verdonk di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dikutip Kamis (2/4/2026).

"Tapi liganya berat. Ada banyak tim bagus di sana," tambah pemain berusia 28 tahun itu.