Cara Nonton dan Link Live Streaming Al Nassr vs Gamba Osaka di Final AFC Champions League 2 2025-2026

JAKARTA – Final AFC Champions League 2 2025-2026 akan menyajikan pertandingan besar antara Al Nassr asal Arab Saudi melawan klub Jepang, Gamba Osaka. Laga final AFC Champions League 2 2025-2026 ini akan digelar di Al-Awwal Park Stadium, Riyadh, pada:

Hari//tanggal: Minggu, 17 Mei 2026

Pukul: 00.40 WIB

Duel Al Nassr vs Gamba Osaka dipastikan menjadi salah satu laga sepakbola paling dinantikan pekan ini, terlebih karena Cristiano Ronaldo berpeluang mempersembahkan trofi bergengsi untuk klubnya.

Pertandingan Al Nassr vs Gamba Osaka diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil konsisten sepanjang turnamen dan sukses menunjukkan performa impresif hingga berhasil mencapai partai final.

Al Nassr datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah tampil dominan di semifinal. Klub asal Arab Saudi tersebut berhasil menghancurkan Al Ahli Doha dengan skor telak 5-1. Cristiano Ronaldo kembali menjadi pemain yang paling disorot berkat kontribusinya dalam membawa Al Nassr melaju ke final.