Jadwal dan Link Live Streaming Al Wasl vs Al Nassr di Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026, Cristiano Ronaldo Siap Tampil!

JAKARTA – Laga seru akan tersaji dalam ajang AFC Champions League 2 2025-2026 saat Al Wasl FC menghadapi Al Nassr pada babak perempatfinal. Pertandingan leg pertama ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 19 April 2026 pukul 21.00 WIB dan disiarkan langsung melalui channel SPORTSTARS 4 di VISION+.

Duel ini akan digelar di Dubai dan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan. Laga sempat mengalami penundaan dari jadwal awal pada Maret akibat situasi regional, namun kini akhirnya siap digelar dengan tensi tinggi.

Perhatian utama dalam pertandingan ini tertuju pada Cristiano Ronaldo. Bintang asal Portugal tersebut berpeluang tampil setelah kembali dari cedera.

Ronaldo menunjukkan performa menjanjikan sejak comeback dengan aktif mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Ketajamannya di lini depan membuat peluang tampilnya di laga ini semakin besar, meski keputusan akhir tetap menunggu kondisi terakhir sang pemain.

Jika diturunkan, kehadiran Ronaldo tentu akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Al Wasl sekaligus meningkatkan daya tarik pertandingan ini.

Pertemuan antara Al Wasl dan Al Nassr diprediksi berlangsung ketat. Sebagai tuan rumah, Al Wasl akan mencoba memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk mengamankan hasil positif di leg pertama.