Live Dini Hari di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Al Nassr vs Gamba Osaka di Final AFC Champions League 2 2025-2026

RIYADH – Live dini hari di RCTI! Jadwal siaran langsung Al Nassr vs Gamba Osaka di Final AFC Champions League 2025-2026 sudah diketahui.

Duel Al Nassr vs Gamba Osaka itu akan berlangsung di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, Minggu 17 Mei 2026 pukul 00.45 WIB. Kedua tim memang favorit juara dari zona masing-masing.

1. Barat vs Timur

Al Nassr datang mewakili zona Barat sementara Gamba Osaka jadi perwakilan Asia Timur. Pertemuan kedua tim dipastikan menyorot perhatian.

Apalagi, di kubu Al Nassr, ada sosok megabintang Cristiano Ronaldo. Pria asal Portugal itu sudah tidak pernah memenangi kompetisi antarklub di level benua sejak meninggalkan Real Madrid pada 2018.

Bahkan, Ronaldo berpeluang mengawinkan gelar AFC Champions League 2 2025-2026 dengan Liga Arab Saudi. Al Nassr hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar tersebut pekan depan.

Tapi, ambisi Ronaldo dan Al Nassr akan bertemu dengan tantangan berat. Gamba Osaka jelas bukan kesebelasan sembarangan di Jepang dan Asia.