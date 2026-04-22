Jadwal dan Link Live Streaming Al Ahli SC vs Al Nassr di Semifinal AFC Champions League 2 2025-2026

JAKARTA – Laga panas akan tersaji dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026 yang mempertemukan Al Ahli SC menghadapi Al Nassr pada Rabu, 22 April 2026 pukul 22.55 WIB. Pertandingan semifinal leg pertama ini akan disiarkan melalui V+ SPORTS (SOCCER) dan dapat ditonton secara live streaming di VISION+.

Pertemuan ini diprediksi menjadi duel klasik yang sarat gengsi di zona Barat. Kedua tim datang dengan performa meyakinkan setelah berhasil melewati babak perempat final dengan kemenangan impresif.

Al Nassr melangkah ke semifinal usai menghancurkan Al Wasl dengan skor telak 4-0. Sementara itu, Al Ahli SC sukses menyingkirkan Al Hussein dengan kemenangan 3-1.

Performa Al Nassr sepanjang turnamen sejauh ini terbilang sempurna. Klub asal Arab Saudi tersebut mencatatkan rekor luar biasa dengan sembilan kemenangan beruntun menuju semifinal.

Di bawah arahan pelatih Jorge Jesus, Al Nassr tampil konsisten dan tajam, bahkan saat melakukan rotasi pemain di beberapa laga sebelumnya. Namun, saat menghadapi Al Wasl di perempat final, Jesus menurunkan skuad terbaiknya yang terbukti terlalu kuat untuk diimbangi lawan.

Ambisi besar diusung Al Nassr. Sang pelatih secara terbuka menargetkan timnya untuk mencetak sejarah sebagai klub pertama dari Arab Saudi yang menjuarai AFC Champions League 2. Dengan kedalaman skuad dan performa yang stabil, Al Nassr memiliki peluang besar untuk melangkah ke final.