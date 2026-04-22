Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Al Ahli SC vs Al Nassr di Semifinal AFC Champions League 2 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |11:42 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Al Ahli SC vs Al Nassr di Semifinal AFC Champions League 2 2025-2026
Simak jadwal dan link live streaming Al Ahli SC vs Al Nassr di semifinal AFC Champions League 2 2025-2026
JAKARTA – Laga panas akan tersaji dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026 yang mempertemukan Al Ahli SC menghadapi Al Nassr pada Rabu, 22 April 2026 pukul 22.55 WIB. Pertandingan semifinal leg pertama ini akan disiarkan melalui V+ SPORTS (SOCCER) dan dapat ditonton secara live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses di sini

Pertemuan ini diprediksi menjadi duel klasik yang sarat gengsi di zona Barat. Kedua tim datang dengan performa meyakinkan setelah berhasil melewati babak perempat final dengan kemenangan impresif.

Al Nassr menang 3-1 atas Al Feiha alnassr

Al Nassr melangkah ke semifinal usai menghancurkan Al Wasl dengan skor telak 4-0. Sementara itu, Al Ahli SC sukses menyingkirkan Al Hussein dengan kemenangan 3-1.

Performa Al Nassr sepanjang turnamen sejauh ini terbilang sempurna. Klub asal Arab Saudi tersebut mencatatkan rekor luar biasa dengan sembilan kemenangan beruntun menuju semifinal.

Di bawah arahan pelatih Jorge Jesus, Al Nassr tampil konsisten dan tajam, bahkan saat melakukan rotasi pemain di beberapa laga sebelumnya. Namun, saat menghadapi Al Wasl di perempat final, Jesus menurunkan skuad terbaiknya yang terbukti terlalu kuat untuk diimbangi lawan.

Ambisi besar diusung Al Nassr. Sang pelatih secara terbuka menargetkan timnya untuk mencetak sejarah sebagai klub pertama dari Arab Saudi yang menjuarai AFC Champions League 2. Dengan kedalaman skuad dan performa yang stabil, Al Nassr memiliki peluang besar untuk melangkah ke final.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement