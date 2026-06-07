Menang 2-1 atas Vietnam U-19, Timnas Indonesia U-19 Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026!

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-19 lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2026 setelah menang 2-1 atas Timnas Vietnam U-19 di laga pamungkas Grup A yang berlangsung di Stadion Sumatera Utara, Deli Serdang, Minggu (7/6/2026) malam WIB. Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- menang 2-1 lewat gol Reno Salampessy di menit 23 dan Evandra Florasta (90+1').

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-19 finis sebagai juara Grup A dengan koleksi sembilan angka. Sementara Timnas Vietnam U-19, harus bersaing dengan runner-up dari grup lain untuk memperebutkan status runner-up terbaik.

Lantas, siapa lawan Timnas Indonesia U-19 di semifinal? Timnas Indonesia U-19 akan menantang juara Grup C yang kemungkinan diisi Timnas Australia U-19 atau runner-up terbaik.

Reno Salampessy mencetak gol pembuka Timnas Indonesia U-19. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-19 asuhan Nova Arianto langsung menekan pertahanan Timnas Vietnam U-19 sejak awal pertandingan. Di menit kedua, Timnas Indonesia U-19 hampir unggul jika sepakan Reno Salampessy tidak menyamping tipis di samping gawang Timnas Vietnam U-19.

Namun, setelah melakukan berbagai serangan, Timnas Indonesia U-19 membuka keunggulan di menit 23. Lewat pressing yang dibuat Reno Salampessy, memaksa pemain belakang Timnas Vietnam U-19 membuat kesalahan.

Penyerang milik Persipura Jayapura itu merebut bola dari kaki pemain Timnas Vietnam U-19, tepat di depan kotak penalti sang lawan. Setelah melewati sedikit akselerasi, Reno Salampessy melepaskan sepakan kaki kanan yang menembus gawang Timnas Vietnam U-19.

Di menit 29, Muhammad Isfandyar hampir menggandakan keunggulan Timnas Indonesia U-19. Sayangnya sepakan Muhammad Isfandyar yang dilepas dari luar kotak penalti, masih menyamping tipis dari gawang Timnas Vietnam U-19. Setelah peluang itu, tidak ada gol tambahan. Timnas Indonesia U-19 unggul 1-0 atas Timnas Vietnam U-19.