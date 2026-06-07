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Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Vietnam U-19 di Piala AFF U-19 2026: Garuda Nusantara Menuju Semifinal!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |20:51 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Vietnam U-19 di Piala AFF U-19 2026: Garuda Nusantara Menuju Semifinal!
Timnas Indonesia U-19 unggul 1-0 atas Timnas Vietnam U-19 di Piala AFF U-19 2026. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
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TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-19 unggul 1-0 atas Timnas Vietnam U-19 di babak pertama, dalam laga pamungkas Grup A Piala AFF U-19 2026 yang berlangsung di Stadion Sumatera Utara, Deli Serdang pada Minggu (7/6/2026) malam WIB. Gol Timnas Indonesia U-19 dicetak Reno Salampessy pada menit 23.

Jika skor ini bertahan hingga akhir, Timnas Indonesia U-19 dipastikan lolos semifinal Piala AFF U-19 2026 sebagai juara Grup A. Andai skor ini bertahan, skuad Garuda Nusantara-julukan Timnas Indonesia U-19- akan mengoleksi sembilan angka, unggul tiga poin atas Timnas Vietnam U-19 di posisi dua.

Reno Salampessy buka keunggulan Timnas Indonesia U-19 atas Vietnam U-19. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
Reno Salampessy buka keunggulan Timnas Indonesia U-19 atas Vietnam U-19. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-19 2026. Sementara tim yang finis runner-up, harus bersaing dengan peringkat dua dari grup lain untuk memperebutkan status runner-up terbaik.

Jalannya Pertandingan

Timnas Indonesia U-19 asuhan Nova Arianto langsung menekan pertahanan Timnas Vietnam U-19 sejak awal pertandingan. Di menit kedua, Timnas Indonesia U-19 hampir unggul jika sepakan Reno Salampessy tidak menyamping tipis di samping gawang Timnas Vietnam U-19.

Setelah melakukan berbagai serangan, Timnas Indonesia U-19 membuka keunggulan di menit 23. Lewat pressing yang dibuat Reno Salampessy, memaksa pemain belakang Timnas Vietnam U-19 membuat kesalahan.

Penyerang milik Persipura Jayapura itu merebut bola dari kaki pemain Timnas Vietnam U-19, tepat di depan kotak penalti sang lawan. Setelah melewati sedikit akselerasi, Reno Salampessy melepaskan sepakan kaki kanan yang menembus gawang Timnas Vietnam U-19.

 

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