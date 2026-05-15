Kaget Curacao Lolos Piala Dunia 2026, Pengamat Sepakbola Belanda Sebut Timnas Indonesia Jauh Lebih Hebat!

KEBERHASILAN Tim Nasional (Timnas) Curacao menembus putaran final Piala Dunia 2026 memicu berbagai reaksi dari jagat sepak bola internasional. Salah satu komentar menohok datang dari mantan pemain tim nasional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka asal Belanda, Rene van der Gijp.

Rene van der Gijp menyebut kelolosan Curacao tak ubahnya sebuah keajaiban belaka, bahkan berani memprediksi mereka akan babak belur jika kembali dipertemukan dengan Timnas Indonesia.

1. Sentilan Analis Belanda

Pandangan miring Rene van der Gijp bukan tanpa alasan. Ia menyoroti performa buruk Curacao yang sempat menelan kekalahan dari China dan Australia dalam ajang uji coba FIFA Series baru-baru ini.

Menurut Rene van der Gijp, level permainan Curacao masih sangat meragukan untuk bersaing di panggung sekelas Piala Dunia.

“Merupakan keajaiban bahwa Curacao bisa mencapai Piala Dunia. Mereka baru-baru ini kalah melawan China dan Australia (di FIFA Series), tetapi itu tidak aneh. Saya bisa mengatakan jika mereka bermain melawan Indonesia, mereka juga akan kalah. Biarkan mereka berbahagia karena bisa berada di sana (Piala Dunia 2026) musim panas ini dan menikmati momen tersebut,” ujar Rene van der Gijp tegas, seperti dikutip dari Soccernews.NL, Jumat (15/5/2026).

Timnas Curacao lolos Piala Dunia 2026 @thebluewaveffk

2. Pertemuan Timnas Indonesia vs Curacao

Prediksi Van der Gijp sebenarnya didukung oleh catatan sejarah. Flashback ke akhir September 2022, Timnas Indonesia pernah dua kali menjamu Curacao di Stadion Pakansari, Bogor. Hasilnya luar biasa, Skuad Garuda menyapu bersih dua laga dengan kemenangan 3-2 dan 2-1.