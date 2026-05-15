3 Pemain Top Incaran Persebaya Surabaya demi Target Juara Super League 2026-2027, Nomor 1 Striker Timnas Indonesia

ADA 3 pemain top incaran Persebaya Surabaya yang tengah kencang dikabarkan bakal didatangkan pada bursa transfer mendatang. Ketiga pemain top itu dipercaya akan membantu Bajul Ijo –julukan Persebaya– untuk bersaing dan memperebutkan gelar juara Super League 2026-2027.

Ya, manajemen Persebaya Surabaya langsung tancap gas bergerak agresif berburu pemain baru menyambut bursa transfer awal musim. Tim berjuluk Green Force ini tidak main-main dalam membangun skuad yang kompetitif demi merealisasikan target besar, yaitu merengkuh trofi juara Super League 2026-2027 tepat sebelum hari perayaan ulang tahun klub yang ke-100 pada 18 Juni 2027 mendatang.

Berdasarkan bocoran dari akun sepak bola Indonesia @soccer__app, manajemen mulai membidik nama-nama yang dinilai sangat akrab dan familier dengan skema permainan yang diusung oleh sang juru taktik, Bernardo Tavares. Dari sekian banyak rumor yang beredar, ada tiga pemain top yang paling santer dikabarkan masuk ke dalam radar belanja prioritas tim asal Surabaya ini. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Top Incaran Persebaya Surabaya demi Target Juara Super League 2026-2027:

1. Ramadhan Sananta

Ramadhan Sananta mesin gol DPMM FC @m.ramadhansn

Nama penyerang Timnas Indonesia berusia 23 tahun ini menjadi komoditas paling panas sekaligus yang paling dinantikan kehadirannya oleh Bonek dan Bonita. Menurut laporan dari akun @gosball pada Kamis 14 Mei 2026 lalu, mantan penyerang PSM Makassar yang musim lalu memperkuat klub asal Brunei, DPMM FC, tersebut dikabarkan sudah mencapai kata sepakat untuk merapat ke Surabaya.

Peluang Persebaya untuk mengamankan tanda tangan Sananta secara gratis kini terbuka sangat lebar karena sang pemain telah resmi berpisah dengan DPMM FC seusai mencatatkan 4 gol dari 27 laga di semua kompetisi. Kehadiran Sananta sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan krisis ujung tombak yang sempat dialami lini serang Bajul Ijo pada putaran kedua musim lalu.