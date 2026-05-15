Kata-Kata Cristian Chivu Usai Bawa Inter Milan Kawinkan Scudetto dan Coppa Italia di Musim Debutnya

ROMA – Cristian Chivu menjalani debut impian sebagai pelatih Inter Milan setelah mengawinkan scudetto Liga Italia dengan Coppa Italia 2025-2026. Ia mengaku kesuksesan ini layak untuk diraih!

Inter merengkuh Coppa Italia 2025-2026 usai mengalahkan Lazio 2-0 di babak final. Laga tersebut berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Kamis 14 Mei 2026 dini hari WIB.

Dua gol kemenangan Inter Milan dicetak oleh bunuh diri Adam Marusic (13’) dan Lautaro Martinez (34’). Nerazzurri pun memboyong titel Coppa Italia ke-10 sepanjang sejarah klub.

1. Kawinkan Gelar

Kesuksesan tersebut terasa semakin manis. Sebab, Inter baru saja memastikan raihan scudetto atau gelar juara Liga Italia yang ke-21 pada awal Mei usai menaklukkan Parma 2-0.

Dua gelar tersebut jadi bukti tangan dingin Chivu yang ditunjuk menggantikan Simone Inzaghi di awal musim 2025-2026. Padahal, pria asal Rumania tersebut sempat dianggap remeh.

“Kami menjadi juara liga dan Coppa Italia, ini tidak boleh disepelekan begitu saja,” tegas Chivu, mengutip dari Football Italia, Jumat (15/5/2026).