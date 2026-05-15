Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kata-Kata Cristian Chivu Usai Bawa Inter Milan Kawinkan Scudetto dan Coppa Italia di Musim Debutnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |11:49 WIB
Kata-Kata Cristian Chivu Usai Bawa Inter Milan Kawinkan <i>Scudetto</i> dan Coppa Italia di Musim Debutnya
Cristian Chivu menjalani debut impian sebagai pelatih Inter Milan setelah mengawinkan scudetto Liga Italia dengan Coppa Italia 2025-2026 (Foto: Inter Milan)
A
A
A

ROMA – Cristian Chivu menjalani debut impian sebagai pelatih Inter Milan setelah mengawinkan scudetto Liga Italia dengan Coppa Italia 2025-2026. Ia mengaku kesuksesan ini layak untuk diraih!

Inter merengkuh Coppa Italia 2025-2026 usai mengalahkan Lazio 2-0 di babak final. Laga tersebut berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Kamis 14 Mei 2026 dini hari WIB.

Inter MIlan kampiun Coppa Italia 2025-2026 setelah menang 2-0 atas Lazio @Inter_en

Dua gol kemenangan Inter Milan dicetak oleh bunuh diri Adam Marusic (13’) dan Lautaro Martinez (34’). Nerazzurri pun memboyong titel Coppa Italia ke-10 sepanjang sejarah klub.

1. Kawinkan Gelar

Kesuksesan tersebut terasa semakin manis. Sebab, Inter baru saja memastikan raihan scudetto atau gelar juara Liga Italia yang ke-21 pada awal Mei usai menaklukkan Parma 2-0.

Dua gelar tersebut jadi bukti tangan dingin Chivu yang ditunjuk menggantikan Simone Inzaghi di awal musim 2025-2026. Padahal, pria asal Rumania tersebut sempat dianggap remeh.

“Kami menjadi juara liga dan Coppa Italia, ini tidak boleh disepelekan begitu saja,” tegas Chivu, mengutip dari Football Italia, Jumat (15/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/47/3218240/cesc_fabregas-mRjg_large.jpg
Musim Depan Main di Kompetisi Eropa, Como 1907 Bakal Renovasi Stadion dan Berburu Pemain Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/47/3218060/como_1907_mencetak_sejarah_dengan_lolos_ke_kompetisi_eropa_via_jalur_peringkat_liga-piko_large.jpg
Como 1907 Catat Sejarah Lolos ke Kompetisi Eropa, Presiden Klub Bicara Rencana dan Singgung Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/47/3216556/cristian_chivu_mengikuti_jejak_dua_pelatih_legendaris_usai_membawa_inter_milan_juara_liga_italia_2025_2026-AcCe_large.jpg
Bawa Inter Milan Scudetto ke-21, Cristian Chivu Ikuti Jejak 2 Pelatih Legendaris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/47/3216213/jay_idzes_mengalami_cedera_usai_berduel_udara_dalam_laga_sassuolo_vs_ac_milan_di_liga_italia_2025_2026-GP03_large.jpg
Jay Idzes Cedera saat Sassuolo Hajar AC Milan 2-0, Fabio Grosso: Semoga Tidak Serius
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/14/11/1706669/paris-saintgermain-juara-liga-prancis-5-musim-beruntun-hdj.jpg
Paris Saint-Germain Juara Liga Prancis 5 Musim Beruntun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/15/leo_rolly_carnando_daniel_marthin_bakal_meladeni.jpg
Jadwal Dua Wakil Indonesia di Perempat Final Thailand Open 2026 Hari Ini, Lawan Berat Menanti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement