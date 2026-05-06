Bawa Inter Milan Scudetto ke-21, Cristian Chivu Ikuti Jejak 2 Pelatih Legendaris!

Cristian Chivu mengikuti jejak dua pelatih legendaris usai membawa Inter Milan juara Liga Italia 2025-2026 (Foto: Inter Milan)

KEBERHASILAN Inter Milan meraih scudetto ke-21 tak terlepas dari tangan dingin Cristian Chivu. Pria berkebangsaan Rumania itu langsung mengikuti jejak dua pelatih legendaris yang pernah menangani klub.

Inter menyegel gelar juara Liga Italia 2025-2026 usai menaklukkan Parma 2-0 pada giornata 35. Gol Marcus Thuram (45+1’) dan Henrikh Mkhitaryan (80’) memastikan tiga angka buat Il Biscione di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Senin 4 Mei 2026 dini hari WIB.

Dengan kemenangan itu, Inter meraup 82 angka dari 35 laga. Mereka tak lagi terkejar oleh Napoli di posisi dua yang baru mengoleksi 70 angka dengan tiga pertandingan tersisa.

1. Juara saat Debut

Chivu langsung mendapatkan puja-puji. Allenatore berusia 45 tahun itu mampu menyulap Inter menjadi juara di musim debutnya sebagai pelatih kepala. Padahal, penunjukannya diiringi pesimisme.

Betapa tidak, Chivu tergolong hijau sebagai pelatih. Ia hanya bermodal pengalaman melatih tim muda Inter Milan pada 2018-2024 dan Parma selama hitungan bulan pada Februari hingga Juni 2025.

Sempat terseok-seok di awal, Chivu perlahan membawa Inter stabil di papan atas. Ia menyumbang 26 kemenangan, 4 seri, dan 5 kali kalah, dalam 35 laga menuju kampiun.

Kiprah impresif itu langsung membawanya sejajar dengan pelatih legendaris. Chivu menyamai catatan empat pelatih lain termasuk Jose Mourinho pada 2008-2009 yang mampu membawa tim langsung juara di musim debutnya di Serie A.