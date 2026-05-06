Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Bawa Inter Milan Scudetto ke-21, Cristian Chivu Ikuti Jejak 2 Pelatih Legendaris!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |03:45 WIB
Bawa Inter Milan <i>Scudetto</i> ke-21, Cristian Chivu Ikuti Jejak 2 Pelatih Legendaris!
Cristian Chivu mengikuti jejak dua pelatih legendaris usai membawa Inter Milan juara Liga Italia 2025-2026 (Foto: Inter Milan)
A
A
A

KEBERHASILAN Inter Milan meraih scudetto ke-21 tak terlepas dari tangan dingin Cristian Chivu. Pria berkebangsaan Rumania itu langsung mengikuti jejak dua pelatih legendaris yang pernah menangani klub.

Inter menyegel gelar juara Liga Italia 2025-2026 usai menaklukkan Parma 2-0 pada giornata 35. Gol Marcus Thuram (45+1’) dan Henrikh Mkhitaryan (80’) memastikan tiga angka buat Il Biscione di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Senin 4 Mei 2026 dini hari WIB.

Inter Milan segel trofi ke-21 Liga Italia @Inter_en

Dengan kemenangan itu, Inter meraup 82 angka dari 35 laga. Mereka tak lagi terkejar oleh Napoli di posisi dua yang baru mengoleksi 70 angka dengan tiga pertandingan tersisa.

1. Juara saat Debut

Chivu langsung mendapatkan puja-puji. Allenatore berusia 45 tahun itu mampu menyulap Inter menjadi juara di musim debutnya sebagai pelatih kepala. Padahal, penunjukannya diiringi pesimisme.

Betapa tidak, Chivu tergolong hijau sebagai pelatih. Ia hanya bermodal pengalaman melatih tim muda Inter Milan pada 2018-2024 dan Parma selama hitungan bulan pada Februari hingga Juni 2025.

Sempat terseok-seok di awal, Chivu perlahan membawa Inter stabil di papan atas. Ia menyumbang 26 kemenangan, 4 seri, dan 5 kali kalah, dalam 35 laga menuju kampiun.

Kiprah impresif itu langsung membawanya sejajar dengan pelatih legendaris. Chivu menyamai catatan empat pelatih lain termasuk Jose Mourinho pada 2008-2009 yang mampu membawa tim langsung juara di musim debutnya di Serie A.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/47/3216213/jay_idzes_mengalami_cedera_usai_berduel_udara_dalam_laga_sassuolo_vs_ac_milan_di_liga_italia_2025_2026-GP03_large.jpg
Jay Idzes Cedera saat Sassuolo Hajar AC Milan 2-0, Fabio Grosso: Semoga Tidak Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/47/3216203/inter_milan_juara_liga_italia_2025_2026_setelah_kalahkan_parma_2_0_interen-xK3G_large.jpg
Inter Milan Resmi Juara Liga Italia 2025-2026 Usai Bungkam Parma 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/47/3215068/jay_idzes-IZPG_large.jpg
Sabet Gelar Pemain Terbaik di Laga Fiorentina vs Sassuolo, Jay Idzes Bikin Rekan Setim Bangga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/47/3214951/inter_milan_tak_peduli_dengan_skandal_wasit_di_liga_italia_yang_menuju_kepada_mereka_interen-GI5a_large.jpg
Respons Inter Milan soal Tuduhan Skandal Wasit Liga Italia yang Timpa Nerazzurri
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/05/11/1703215/jadwal-timnas-indonesia-vs-china-di-piala-asia-u17-2026-start-garuda-muda-uir.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs China di Piala Asia U-17 2026: Start Garuda Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/04/inter_milan_memastikan_titel_liga_italia_2025_2026.jpg
5 Pemain Senior Inter Milan Angkat Kaki di Bursa Transfer, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement