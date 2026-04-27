HOME BOLA LIGA ITALIA

Respons Inter Milan soal Tuduhan Skandal Wasit Liga Italia yang Timpa Nerazzurri

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |14:05 WIB
Respons Inter Milan soal Tuduhan Skandal Wasit Liga Italia yang Timpa Nerazzurri
Inter MIlan tak peduli dengan skandal wasit di Liga Italia yang menuju kepada mereka. (Foto: X/@Inter_en)
FULLBACK Inter Milan, Matteo Darmian, fokus mengejar trofi Liga Italia 2025-2026, alih-alih menanggapi tuduhan skandal wasit yang menerpa Nerazzurri -julukan Inter Milan. Matteo Darmian menegaskan Inter Milan akan berjuang memastikan trofi Liga Italia 2025-2026 awal pekan depan.

“Saya tidak memikirkan sekarang. Saya ingin menikmati beberapa pertandingan terakhir,” kata Matteo Darmian, Okezone mengutip dari Football Italia, Senin (27/4/2026).

Inter Milan tak terpengaruh isu skandal wasit di Liga Italia. (Foto: X/@@Inter_en)
Inter Milan tak terpengaruh isu skandal wasit di Liga Italia.

“Kami akan merayakan ketika sudah dipastikan secara matematis, dan setelah itu kami masih memiliki Final Coppa Italia. Masa depan bukan sesuatu yang saya pikirkan sekarang,” lanjut Matteo Darmian.

1. Inter Milan Dituduh Diuntungkan Wasit

Mengutip dari Football Italia, Ketua Komite Wasit Italia (CAN) Gianluca Rocchi dituduh melakukan beberapa skandal. Salah satu skandal yang dimaksud adalah memilih wasit yang menguntungkan Inter Milan.

Akibat skandal di atas, Gianluca Rocchi memutuskan mundur dari jabatan Ketua Komite Wasit Italia. Keputusan mundur diambil setelah Gianluca Rocchi mendapat persetujuan dari Asosiasi Wasit Italia (AIA).

2. Inter Milan Bantah Tuduhan di Atas

Presiden Inter Milan Beppe Marotta membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan Inter Milan sama sekali tidak Terlibat dalam kasus yang melibatkan Gianluca Rocchi.

 

