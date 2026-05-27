Presiden Klub Blak-blakan Penyebab Como 1907 Tidak Rekrut Pemain Indonesia

COMO – Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, angkat bicara mengenai alasan tidak merekrut pemain Timnas Indonesia atau yang berasal dari Indonesia. Hal itu ternyata berkaitan dengan regulasi di Italia.

Como 1907 tengah jadi sorotan. Tidak hanya berhasil merajut mimpi menembus Liga Champions 2026-2027. Tapi, klub yang bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia tersebut dimiliki oleh orang Indonesia.

Ya, saham mayoritas Como 1907 dipegang oleh Djarum Group. Merekalah yang menyulap klub tersebut dari kontestan Serie D dan terancam bangkrut, hingga kini berkibar di Serie A.

1. Tidak Rekrut Pemain Indonesia

Kendati begitu, penggemar sepakbola heran mengapa Como 1907 tidak merekrut pemain lokal atau diaspora dari Indonesia. Hal serupa dilakukan Oxford United dan FCV Dender.

Mirwan angkat bicara mengenai keheranan tersebut. Ia menuturkan, Serie A Italia memiliki aturan ketat soal pemain non Uni Eropa, di mana setiap klub hanya diizinkan memiliki dua orang!

“Di Italia itu hanya boleh ada dua pemain non Eropa. Bukan hanya di tim utama tapi sampai paling bawah. Jadi kalau ambil pemain usia 16 tahun, di tim senior jatahnya tinggal satu,” kata Mirwan dalam video di kanal Youtube Helmy Yahya, dikutip Rabu (27/5/2026).

“Jatah yang tersisa untuk slot non-EU biasanya diisi pemain Brasil, Argentina, Uruguay, atau Afrika yang secara pengalaman sudah terbukti,” imbuhnya.