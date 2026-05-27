HOME BOLA LIGA ITALIA

Presiden Klub Blak-blakan Penyebab Como 1907 Tidak Rekrut Pemain Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |18:17 WIB
Presiden Klub Blak-blakan Penyebab Como 1907 Tidak Rekrut Pemain Indonesia
Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, blak-blakan ungkap penyebab klubnya tidak merekrut pemain Indonesia (Foto: Instagram/@comofootball)
COMO – Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, angkat bicara mengenai alasan tidak merekrut pemain Timnas Indonesia atau yang berasal dari Indonesia. Hal itu ternyata berkaitan dengan regulasi di Italia.

Como 1907 tengah jadi sorotan. Tidak hanya berhasil merajut mimpi menembus Liga Champions 2026-2027. Tapi, klub yang bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia tersebut dimiliki oleh orang Indonesia.

Como 1907 lolos ke Liga Champions 2026-2027 como_1907

Ya, saham mayoritas Como 1907 dipegang oleh Djarum Group. Merekalah yang menyulap klub tersebut dari kontestan Serie D dan terancam bangkrut, hingga kini berkibar di Serie A.

1. Tidak Rekrut Pemain Indonesia

Kendati begitu, penggemar sepakbola heran mengapa Como 1907 tidak merekrut pemain lokal atau diaspora dari Indonesia. Hal serupa dilakukan Oxford United dan FCV Dender.

Mirwan angkat bicara mengenai keheranan tersebut. Ia menuturkan, Serie A Italia memiliki aturan ketat soal pemain non Uni Eropa, di mana setiap klub hanya diizinkan memiliki dua orang!

“Di Italia itu hanya boleh ada dua pemain non Eropa. Bukan hanya di tim utama tapi sampai paling bawah. Jadi kalau ambil pemain usia 16 tahun, di tim senior jatahnya tinggal satu,” kata Mirwan dalam video di kanal Youtube Helmy Yahya, dikutip Rabu (27/5/2026).

“Jatah yang tersisa untuk slot non-EU biasanya diisi pemain Brasil, Argentina, Uruguay, atau Afrika yang secara pengalaman sudah terbukti,” imbuhnya.

 

Juventus dan Milan Kompak Gagal ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya dalam 35 Tahun
Pecat Massimiliano Allegri, AC Milan Buru Andoni Iraola dan Unai Emery!
Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 Lolos Liga Champions 2026-2027, Juventus dan AC Milan Merana!
Dapat Tekanan dari Argentina, Como 1907 Berpotensi Tanpa Nico Paz di Laga Pamungkas Liga Italia 2025-2026
Buriram United vs Selangor FC, Duel Sengit Final Shopee Cup 2025/26 Live Streaming di VISION+
AC Milan Diam-Diam Temui Ralf Rangnick, I Rossoneri Susun Revolusi Besar
