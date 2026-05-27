HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Mantan Striker Persib Bandung yang Pernah Dipinjamkan ke Klub Como 1907

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |10:56 WIB
Mantan Striker Persib Bandung Geoffrey Castillon (Foto: Instagram/@geoffreycastillion)
NAMA Como 1907 kini tengah jadi buah bibir. Klub asal Italia itu baru saja menorehkan sejarah besar dengan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya.

Tapi jauh sebelum semua gemerlap itu terjadi, ada kisah menarik yang menghubungkan Como dengan sepak bola Indonesia, ya tepatnya dengan sang juara Super League 2025 - 2026 Persib Bandung.

1. Proses Negosiasi Kilat, Hanya Satu Hari 

Pada Februari 2021, Persib Bandung secara resmi meminjamkan striker andalannya, Geoffrey Castillion, ke Como 1907 yang kala itu berkompetisi di Serie C Liga Italia. Keputusan ini menjadi salah satu momen paling unik dalam sejarah transfer pemain Liga Indonesia ke Eropa.  

Geoffrey Castillon Persib Bandung (Foto: Instagram/@geoffreycastillon)

Direktur Utama PT Persib Bandung, Teddy Tjahjono, mengungkapkan bahwa ketertarikan Como berawal dari performa Castillion yang mencuri perhatian pelatih mereka. Singkat cerita, proses negosiasi berlangsung sangat singkat, hanya satu hari. 

Peminjaman ini resmi berjalan mulai 1 Februari hingga 30 Juni 2021, menjelang penutupan transfer window Eropa saat itu. 

2. Faktor Ketidakpastian Kompetisi Jadi Pemicu 

Langkah Persib melepas Castillion secara sementara bukan tanpa alasan kuat. Meski Castillion memiliki komitmen untuk terus memperkuat Persib, ketidakpastian jadwal kompetisi akibat pandemi COVID-19 membuat dirinya menerima pinangan Como 1907.

Pelatih Persib saat itu, Robert Alberts, justru menyambut baik keputusan manajemen. Menurutnya, peminjaman itu menguntungkan semua pihak, Castillion akan tetap aktif bertanding dan kembali dalam kondisi bugar ketika Liga 1 2021 akhirnya bergulir. 

 

