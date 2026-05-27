Bojan Hodak Mundur sebagai Pelatih Persib Bandung, Adam Alis: Dia Bisa Sekaligus Jadi Orangtua

Adam Alis memberi testimoni usai kabar Bojan Hodak melepas jabatan pelatih Persib Bandung resmi keluar (Foto: Instagram/@adamalis93)

GELANDANG Persib Bandung, Adam Alis, mengucapkan perpisahan dengan pelatihnya Bojan Hodak. Ia menyebut pria asal Kroasia itu bisa menjalani dua peran sekaligus untuk para pemain.

Hodak telah meletakkan jabatan pelatih kepala di Persib. Pria berkepala plontos itu kini naik tingkat menjadi Penasihat Teknis di tim Maung Bandung.

1. Sosok Serbabisa

Kursi pelatih kepala ditinggalkan Hodak setelah membawa Persib juara Liga Indonesia tiga kali dalam tiga musim beruntun. Itu merupakan sejarah baru bagi sebuah klub di era modern kompetisi.

Ada sebagai sosok yang mengantar Persib juara musim ini pun sangat menghormati Hodak. Ia menilai, pelatih berusia 55 tahun itu adalah sosok yang serbabisa.

"Bisa jadi pelatih,bisa jadi orang tua bahkan teman. Kamu terbaik Coach," tulis Adam di unggahan akun instagram pribadinya (@adamalis93), dikutip Rabu (27/5/2026).

Setelah meletakkan jabatannya, peran Hodak akan digantikan oleh sang asisten Igor Tolic. Perombakan tim kepelatihan ini dimaksud untuk menyegarkan tim menjelang musim baru.

Hodak dan Tolic adalah sosok di balik kesuksesan Persib musim 2025-2026. Pangeran Biru diketahui berhasil menyabet gelar juara setelah mengoleksi total 79 poin dari 34 laga.