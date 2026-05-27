Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Mundur sebagai Pelatih Persib Bandung, Adam Alis: Dia Bisa Sekaligus Jadi Orangtua

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |00:36 WIB
Bojan Hodak Mundur sebagai Pelatih Persib Bandung, Adam Alis: Dia Bisa Sekaligus Jadi Orangtua
Adam Alis memberi testimoni usai kabar Bojan Hodak melepas jabatan pelatih Persib Bandung resmi keluar (Foto: Instagram/@adamalis93)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Adam Alis, mengucapkan perpisahan dengan pelatihnya Bojan Hodak. Ia menyebut pria asal Kroasia itu bisa menjalani dua peran sekaligus untuk para pemain.

Hodak telah meletakkan jabatan pelatih kepala di Persib. Pria berkepala plontos itu kini naik tingkat menjadi Penasihat Teknis di tim Maung Bandung. 

1. Sosok Serbabisa

Adam Alis cetak 2 gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@adamalis93)

Kursi pelatih kepala ditinggalkan Hodak setelah membawa Persib juara Liga Indonesia tiga kali dalam tiga musim beruntun. Itu merupakan sejarah baru bagi sebuah klub di era modern kompetisi.  

Ada sebagai sosok yang mengantar Persib juara musim ini pun sangat menghormati Hodak. Ia menilai, pelatih berusia 55 tahun itu adalah sosok yang serbabisa. 

"Bisa jadi pelatih,bisa jadi orang tua bahkan teman. Kamu terbaik Coach," tulis Adam di unggahan akun instagram pribadinya (@adamalis93), dikutip Rabu (27/5/2026).

Setelah meletakkan jabatannya, peran Hodak akan digantikan oleh sang asisten Igor Tolic. Perombakan tim kepelatihan ini dimaksud untuk menyegarkan tim menjelang musim baru. 

Hodak dan Tolic adalah sosok di balik kesuksesan Persib musim 2025-2026. Pangeran Biru diketahui berhasil menyabet gelar juara setelah mengoleksi total 79 poin dari 34 laga. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220972/mauricio_souza-eYkt_large.jpg
Breaking News: Persija Jakarta Resmi Berpisah dengan Mauricio Souza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220960/mauricio_souza-60TB_large.jpg
Sinyal Angkat Kaki, Mauricio Souza Unggah Pesan Perpisahan dengan Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220890/bojan_hodak-fdLx_large.jpg
Penyebab Persib Bandung Ganti Bojan Hodak dengan Igor Tolic sebagai Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220855/mauricio_souza-KfYy_large.jpg
Mauricio Souza Ucapkan Salam Perpisahan, Resmi Tinggalkan Persija Jakarta?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/25/11/1710537/profil-como-1907-klub-milik-djarum-yang-lolos-ke-liga-champions-eropa-musim-depan-edn.webp
Profil Como 1907, Klub Milik Djarum yang Lolos ke Liga Champions Eropa Musim Depan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/26/zidane_liga_champions.jpg
Jejak 2 Pelatih yang Kembali ke Real Madrid, Jose Mourinho Lebih Sukses?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement