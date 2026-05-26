Mauricio Souza Ucapkan Salam Perpisahan, Resmi Tinggalkan Persija Jakarta?

JAKARTA – Tanda tanya besar kini tengah menyelimuti masa depan kursi kepelatihan Persija Jakarta. Melalui sebuah unggahan singkat, juru taktik asal Brasil, Mauricio Souza, secara mengejutkan melontarkan kalimat yang mengindikasikan bahwa dirinya tidak akan lagi menukangi Skuad Macan Kemayoran untuk musim depan.

Dalam unggahan di Instagram stories di akun pribadinya, yang sarat emosi tersebut, mantan pelatih Madura United itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada klub kebanggaan ibu kota sekaligus memberikan kode tentang peluang kembali di masa depan.

"Terima kasih Persija. Sebuah kehormatan. Suatu hari nanti, insya Allah, kita akan bertemu lagi," tulis Mauricio Souza, dikutip dari akun Instagram, @mauricio__souza_, Selasa (26/5/2026).

Sinyal kepergian ini tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sebelum kalimat bernada pamitan itu mencuat, dinamika yang berkembang di internal manajemen justru memperlihatkan sinyal positif bahwa sang pelatih memiliki peluang besar untuk bertahan.

1. Bicara Performa Persija

Jika menilik ke belakang, performa Mauricio Souza sepanjang kompetisi Super League 2025-2026 sebenarnya terbilang impresif. Di bawah arahannya, Persija Jakarta sukses menyudahi musim di papan atas, tepatnya bertengger di peringkat ketiga dengan koleksi akhir 71 poin.

Mauricio Souza kirim pesan untuk Persija Jakarta

Sebelumnya, Souza sendiri sempat membenarkan adanya penjajakan serta ketertarikan timbal balik antara dirinya dan manajemen Persija. Namun, dalam pernyataannya kala itu, ia menegaskan belum ada hitam di atas putih yang disepakati oleh kedua belah pihak.

"Pasti kalian ingin tahu saya tetap ada di Persija atau tidak. Ada ketertarikan dari klub agar pelatihnya tetap sama. Saya juga tertarik. Tapi kami harus duduk dan bicara bersama supaya kami bisa meneruskan kerja sama ini," ungkap Mauricio Souza beberapa waktu lalu.