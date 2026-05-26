Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mauricio Souza Ucapkan Salam Perpisahan, Resmi Tinggalkan Persija Jakarta?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |15:32 WIB
Mauricio Souza Ucapkan Salam Perpisahan, Resmi Tinggalkan Persija Jakarta?
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Tanda tanya besar kini tengah menyelimuti masa depan kursi kepelatihan Persija Jakarta. Melalui sebuah unggahan singkat, juru taktik asal Brasil, Mauricio Souza, secara mengejutkan melontarkan kalimat yang mengindikasikan bahwa dirinya tidak akan lagi menukangi Skuad Macan Kemayoran untuk musim depan.

Dalam unggahan di Instagram stories di akun pribadinya, yang sarat emosi tersebut, mantan pelatih Madura United itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada klub kebanggaan ibu kota sekaligus memberikan kode tentang peluang kembali di masa depan.

"Terima kasih Persija. Sebuah kehormatan. Suatu hari nanti, insya Allah, kita akan bertemu lagi," tulis Mauricio Souza, dikutip dari akun Instagram, @mauricio__souza_, Selasa (26/5/2026).

Sinyal kepergian ini tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sebelum kalimat bernada pamitan itu mencuat, dinamika yang berkembang di internal manajemen justru memperlihatkan sinyal positif bahwa sang pelatih memiliki peluang besar untuk bertahan.

1. Bicara Performa Persija

Jika menilik ke belakang, performa Mauricio Souza sepanjang kompetisi Super League 2025-2026 sebenarnya terbilang impresif. Di bawah arahannya, Persija Jakarta sukses menyudahi musim di papan atas, tepatnya bertengger di peringkat ketiga dengan koleksi akhir 71 poin.

Mauricio Souza kirim pesan untuk Persija Jakarta
Mauricio Souza kirim pesan untuk Persija Jakarta

Sebelumnya, Souza sendiri sempat membenarkan adanya penjajakan serta ketertarikan timbal balik antara dirinya dan manajemen Persija. Namun, dalam pernyataannya kala itu, ia menegaskan belum ada hitam di atas putih yang disepakati oleh kedua belah pihak.

"Pasti kalian ingin tahu saya tetap ada di Persija atau tidak. Ada ketertarikan dari klub agar pelatihnya tetap sama. Saya juga tertarik. Tapi kami harus duduk dan bicara bersama supaya kami bisa meneruskan kerja sama ini," ungkap Mauricio Souza beberapa waktu lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220741/igor_tolic_pelatih_baru_persib_bandung_persib-OyZU_large.jpg
Igor Tolic Resmi Jadi Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak Jabat Penasihat Teknis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/49/3220567/layvin_kurzawa_bangga_antar_persib_bandung_kampiun_super_league_2025_2026_kurzawa-qBlD_large.jpg
Bangganya Layvin Kurzawa Rayakan Konvoi Pesta Juara Persib Bandung: Kami Disambut Jutaan Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/49/3220555/dony_tri_pamungkas_pemain_muda_terbaik_super_league_2025_2026_ileague-ADVP_large.jpg
Raih Pemain Muda Terbaik Super League 2025-2026, Dony Tri Pamungkas: Berkat Persija Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/49/3220663/nadeo_argawinata-GVEv_large.jpg
Komentar Berkelas Nadeo Argawinata Usai Borneo FC Gagal Juara Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/25/11/1710407/erling-haaland-cetak-sejarah-raih-sepatu-emas-liga-inggris-untuk-ketiga-kalinya-epk.webp
Erling Haaland Cetak Sejarah, Raih Sepatu Emas Liga Inggris untuk Ketiga Kalinya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/20/pelatih_manchester_united_michael_carrick.jpg
Carrick Gembira! MU Dapat Lampu Hijau Gaet Bek Tangguh Rp1,7 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement