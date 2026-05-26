Raih Pemain Muda Terbaik Super League 2025-2026, Dony Tri Pamungkas: Berkat Persija Jakarta!

DONY Tri Pamungkas menyabet gelar pemain muda terbaik atau Best Young Player di Super League 2025-2026. Dony Tri Pamungkas mengatakan penghargaan ini didapat karena kerja keras di Persija Jakarta.

1. Dony Tri Pamungkas Tampil Gemilang Bersama Persija Jakarta

Dony Tri Pamungkas tampil impresif bersama Persija Jakarta sepanjang Super League 2025-2026. Penampilannya di sisi kiri pertahanan menjadi salah satu faktor penting dalam permainan Macan Kemayoran musim ini.

Dony Tri Pamungkas tampil gemilang di Super League 2025-2026. (Foto: Persija Jakarta)

Dony Tri Pamungkas tidak hanya solid saat bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan tim. Kemampuan eks pemain Timnas Indonesia U-19 membaca permainan membuatnya tampil konsisten sepanjang musim.

Pemain 21 tahun tersebut menunjukkan keberanian dalam duel satu lawan satu di lapangan. Selain itu, ia juga dinilai cermat memotong pergerakan lawan dan tenang saat membangun serangan dari lini belakang.

Berkat performa apik itu, Dony Tri Pamungkas dianugerahi penghargaan Best Young Player of The Season Super League 2025-2026. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas perkembangan pesatnya bersama Persija Jakarta.

Tak hanya itu, Dony Tri Pamungkasjuga berhasil meraih tiga penghargaan Young Player of The Month. Penghargaan pemain muda terbaik tersebut diperoleh pada Januari, Februari, dan April 2026.

Konsistensi permainan Dony Tri Pamungkas sepanjang musim membuatnya masuk ke dalam kesebelasan terbaik atau Best XI of The Season. Catatan itu semakin melengkapi musim positif yang dijalani pemain muda Persija tersebut. Dony Tri Pamungkas mengakui, sejumlah prestasi ini tak akan terwujud tanpa ada kerja keras dari tim Persija.

“Pastinya saya sangat bersyukur, tidak pernah menyangka ada di titik ini. Penghargaan ini pun berkat kerja keras teman-teman yang ada di tim Persija. Karena tanpa mereka, mungkin saya tidak akan dapat apresiasi seperti ini,” kata Dony Tri Pamungkas, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (ILeague), Selasa (26/5/2026).