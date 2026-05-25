HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobotoh Siap-Siap Kehilangan Bojan Hodak, sang Pelatih Sudah Dekat ke Pintu Keluar Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |18:38 WIB
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG - Kabar mengejutkan datang dari ruang ganti sang jawara baru, di mana Bojan Hodak dirumorkan bakal menanggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Persib Bandung dalam waktu dekat. Isu kepergian juru taktik asal Kroasia tersebut pertama kali diembuskan oleh jurnalis sepak bola asal Italia, Lorenzo Lepore, yang menyebut faktor personal sebagai alasan utama.

Bojan Hodak saat ini masih berstatus sebagai pelatih kepala Maung Bandung—julukan Persib. Sejak ditunjuk pada Juli 2023, pelatih asal Kroasia itu masih memiliki kontrak hingga 31 Mei 2026.

Namun demikian, Hodak dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Persib. Lorenzo Lepore melaporkan, Hodak bakal pergi meninggalkan Persib akhir musim 2025-2026.

1. Laporan Eksklusif Jurnalis Italia

Menurut Lepore, pembicaraan antara Hodak dan manajemen Persib sebenarnya berjalan positif. Akan tetapi, alasan pribadi disinyalir menjadi faktor kepergian pelatih berusia 55 tahun itu.

"Meski pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir berjalan positif, kini tampaknya Bojan Hodak tidak akan melanjutkan tugasnya di bangku pelatih Persib Bandung musim depan," tulis Lepore dalam laporan di akun Instagram pribadinya (@lorenzooleporee), Senin (25/5/2026).

"Alasan di balik kemungkinan kepergian ini bukan berkaitan dengan urusan teknis, melainkan menyangkut kondisi pribadi sang pelatih asal Kroasia," tambah laporan tersebut.

 

