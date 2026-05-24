Sinyal Kuat Perpanjangan Kontrak, Mauricio Souza Beri Bocoran Masa Depannya di Persija Jakarta

JAKARTA — Pelatih asal Brasil, Mauricio Souza, memberikan sinyal positif terkait kelanjutan masa baktinya bersama Persija Jakarta untuk kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Manajemen Skuad Macan Kemayoran dilaporkan telah melakukan penjajakan awal demi memagari sang pelatih yang sukses mendongkrak performa tim sepanjang musim ini.

Pada Super League 2025-2026, performa mantan pelatih Madura United tidak terlalu buruk. Pasalnya, dia membawa Persija menyudahi musim di posisi ketiga dengan poin 71.

Mauricio Souza mengatakan Persija dan dirinya ada ketertarikan satu sama lainnya. Akan tetapi, sejauh ini belum ada kesepakatan untuk kerja sama kedua pihaknya.

"Pasti kalian ingin tahu saya tetap ada di Persija atau tidak. Ada ketertarikan dari klub, tetap saja pelatihnya," kata Mauricio Souza, dikutip Minggu (24/5/2026).

1. Negosiasi Manajemen Segera Menemui Titik Terang

"Saya juga tertarik, juga. Tapi kami harus duduk dan bicara bersama supaya kami teruskan kerja bersama," tambah Souza.

Pelatih asal Brazil itu menyatakan cepat atau lambat masa depannya di Persija akan diketahui publik. Jadi, dia meminta publik sepak bola Jakarta untuk bersabar.

"Saya yakin mungkin besok atau lusa itu akan terjadi," lanjutnya.