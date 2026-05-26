Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Persija Jakarta Resmi Berpisah dengan Mauricio Souza

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |21:49 WIB
Breaking News: Persija Jakarta Resmi Berpisah dengan Mauricio Souza
Mauricio Souza resmi berpisah dengan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta mengambil langkah tegas dengan resmi mengakhiri masa bakti pelatih kepala Mauricio Souza seiring selesainya kompetisi Super League musim 2025-2026. Keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak arsitek asal Brasil tersebut diambil oleh pihak manajemen lantaran target utama yang telah disepakati sejak awal kerja sama gagal terpenuhi.

Sebagaimana diketahui, skuad Macan Kemayoran —julukan Persija— menargetkan menjadi juara Super League 2025-2026. Namun, Persija hanya berada di posisi ketiga pada akhir musim.

Persija mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan oleh Coach Mauricio Souza, yang telah meninggalkan jejak penting selama kebersamaannya. Dedikasi, kerja keras, dan gagasan sepak bolanya memberi karakter tersendiri dalam perjalanan tim di Super League 2025-2026.

1. Rekor Poin Tertinggi Satu Dekade Terakhir

Di bawah arahannya, Persija mampu mencatatkan perolehan poin tertinggi bagi sejarah klub, setidaknya dalam satu dekade terakhir sejak kompetisi Liga Indonesia kembali menggunakan format satu wilayah. Mauricio membawa Persija mengoleksi 71 poin lewat 22 kemenangan, lima kali imbang, dan tujuh kekalahan.

Mauricio Souza (kanan) di sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Mauricio Souza (kanan) di sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Persija juga mengakhiri kebersamaan dengan tim kepelatihan Mauricio Souza. Tim kepelatihan itu, yakni Italo Bartole Resende (asisten pelatih), Vitor Branco da Cruz (pelatih fisik), Gerson Rodrigues Rios (pelatih kiper), Caio Araujo (analis), dan Claudio Luzardi (interpreter).

“Coach Mauricio telah membawa karakter yang kuat bagi wajah Persija musim ini. Namun, karena tidak tercapainya target yang ditentukan di awal kontrak, maka kami sepakat untuk tidak melanjutkan kebersamaan," kata Direktur Persija, Mohamad Prapanca dalam keterangannya, dikutip Selasa (26/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220960/mauricio_souza-60TB_large.jpg
Sinyal Angkat Kaki, Mauricio Souza Unggah Pesan Perpisahan dengan Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220890/bojan_hodak-fdLx_large.jpg
Penyebab Persib Bandung Ganti Bojan Hodak dengan Igor Tolic sebagai Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220855/mauricio_souza-KfYy_large.jpg
Mauricio Souza Ucapkan Salam Perpisahan, Resmi Tinggalkan Persija Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220741/igor_tolic_pelatih_baru_persib_bandung_persib-OyZU_large.jpg
Igor Tolic Resmi Jadi Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak Jabat Penasihat Teknis!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/25/11/1710407/erling-haaland-cetak-sejarah-raih-sepatu-emas-liga-inggris-untuk-ketiga-kalinya-epk.webp
Erling Haaland Cetak Sejarah, Raih Sepatu Emas Liga Inggris untuk Ketiga Kalinya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/26/putri_kusuma_wardani.jpg
Putri KW Soroti Angin dan Permainan Sindhu usai Tersingkir dari Singapore Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement