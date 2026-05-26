Sinyal Angkat Kaki, Mauricio Souza Unggah Pesan Perpisahan dengan Persija Jakarta

JAKARTA – Juru taktik Persija Jakarta, Mauricio Souza, melempar kode keras akan segera menyudahi masa baktinya bersama klub Ibu Kota untuk kompetisi musim depan. Spekulasi kepergian ini menguat mengingat pelatih asal Brasil tersebut memang hanya diikat kontrak berdurasi satu musim oleh manajemen skuad Macan Kemayoran.

Pada musim ini, catatan pelatih asal Brasil itu tidak terlalu buruk di Persija. Dia membawa timnya berada di posisi ketiga klasemen dengan mengumpulkan 71 angka yang menjadi poin tertinggi sejak 2017.

Mauricio Souza memberikan kode seperti tidak akan bertahan dengan Persija. Namun, Persija belum memberikan keterangan resmi terkait masa depan pelatih tersebut.

1. Unggahan Emosional di Media Sosial

“Terima kasih Persija. Merupakan sebuah kebahagiaan besar,” tulis Souza dalam unggahan insta story Instagram pribadinya, Selasa (26/5/2026).

Mauricio Souza

Mantan pelatih Madura United itu berharap bisa kembali dipertemukan dengan klub Ibu Kota tersebut. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal kuat kalau dirinya akan mengakhiri kebersamaannya dengan tim kebanggaan The Jakmania tersebut.

“Suatu hari nanti, jika Tuhan mengizinkan, kita akan bertemu lagi!” lanjut Souza.