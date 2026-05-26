Manajer Persija Ucapkan Salam Perpisahan, Mauricio Souza Tinggalkan Macan Kemayoran?

JAKARTA - Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, mengirim sinyal kuat timnya telah berpisah dengan pelatih kepala Mauricio Souza dan jajaran stafnya. Ardhi menyampaikan terima kasih kepada Souza dkk lewat akun Instagram pribadinya.

1. Ucapkan Terima Kasih

"Sebagai Manajer Tim, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pelatih Kepala dan seluruh stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka kepada tim sepanjang musim ini," tulis Ardhi dalam unggahan di Instagram dalam @at90_j455, dikutip Selasa (26/5/2026).

"Meskipun hasilnya tidak sepenuhnya sesuai dengan target yang kami harapkan, ini tetap merupakan awal yang baik bagi kami untuk melangkah maju dan mempersiapkan diri untuk kompetisi berikutnya," ujarnya.

Ardhi juga menyampaikan permintaan maaf mewakili Persija Jakarta. Pernyataan ini memperkuat isyarat Mauricio Souza dan jajarannya akan berpisah dengan Macan Kemayoran -julukan Persija.

"Atas nama saya dan tim manajemen, saya juga ingin meminta maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang mungkin tidak menyenangkan selama waktu kita bersama," tulis Ardhi.

"Kami mendoakan pelatih dan seluruh staf kesehatan yang baik, kesuksesan yang berkelanjutan, dan yang terbaik dalam perjalanan baru Anda. Tetap semangat. Sayang kalian semua," tambahnya.