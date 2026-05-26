Lucas Frigeri Resmi Tinggalkan Arema FC

MALANG - Lucas Frigeri resmi meninggalkan Arema FC pada akhir musim ini. Kiper asal Brasil itu tidak melanjutkan kerja sama setelah kontraknya habis pada 25 Mei 2026.

Frigeri sudah 2 musim berseragam Arema FC. Total ia telah memainkan 59 pertandingan.

“Manajemen Arema FC mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi besar yang telah diberikan Lucas Frigeri selama dua musim bersama tim," ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi, melansir iLeague, Selasa (26/5/2026).

Karena itu, manajemen memberikan doa terbaik untuk perjalanan karier Lucas Frigeri berikutnya, meski kebersamaan kini harus berakhir.

“Semoga sukses bersama klub barunya nanti dan tetap menjadi pribadi yang membawa inspirasi di dunia sepak bola,” katanya.

Sebelumnya, ucapan perpisahan juga disampaikan penjaga gawang berusia 36 tahun itu melalui akun media sosial pribadinya.

Dalam pesan tersebut, dia mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh elemen klub, mulai dari manajemen, rekan setim, hingga Aremania yang selalu mendukungnya selama berada di Malang.

Kepergian Frigeri meninggalkan kesan kuat lewat ketenangan, kepemimpinan, dan loyalitasnya.